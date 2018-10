Acest tranzit aduce sentimente intensde de iubire-ura in relatii, in special in cele intime. Orice iritare simtita pentru partener poate escalada rapid in furie si manifestari isterice. Totusi, aceasta intensitate se stinge la fel de repede precum escaladeaza, dupa ce presiunea s-a eliberat.

Oricum perioada pe care o traim este plina de dinamita pentru relatiile de cuplu pretutindeni, nici nu stii cum sa calci si sa ce spui ca sa fie bine. Mercur este de ieri in Scorpion. In Scorpion, Mercur are o singura misiune, aceea de a descoperi si aduce la lumina tot ce este ascuns de restul lumii,…