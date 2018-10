Horoscop zilnic JOI 1 NOIEMBRIE 2018. Cum îţi începe luna? Ieri a fost o zi mare din punct de vedere astral : Venus retrograd a ajuns in Balanta, iar Mercur, planeta comunicarii a intrat in Sagetator.



Venus retrograd in Balanta va tine pana pe 15 noiembrie si avem acum ocazia sa revenim la adevarata armonie in relatie, daca am reusit sa dam la o parte intunericul si secretele din timpul tranzitului prin Scorpion.



Mercur, planeta comunicarii si gandurilor, trece prin expansivul Sagetator incepand de azi pana in decembrie. Un tranzit important pentru viziunile, visele si oportunitatile noastre ! Dar e nevoie si de prudenta!



Noiembrie…

Sursa articol si foto: rtv.net

