Ziua de cineri ofera un aspect astral ce activeaza atmosfera sexy, Venus fiind in sextil cu Pluto. Venus este in Scorpion de cateva luni deja (a fost si retrograd aici apoi a revenit in Scorpion) si ne transforma viata amoroasa si poate si finantele. Pluto este coordonatorul zodiei Scorpion, deci combinatia lor ne da deja de gandit.

Ai o tinuta sexy pentru seara de vineri?

Atmosfera se incinge, lumea este plina de intentii sexy in aer si poate fi cam intens pentru unii, in timp ce altii se simt ca pestele in apa (da, despre Scorpion vorbim acum). Dar oricare ar fi semnul, in afara…