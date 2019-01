Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru VINERI 18 IANUARIE 2019. Energia este nucleară Mercur si Pluto se intalnesc tocmai cand Marte si Venus se armonizeaza pe cer. Energia este, practic, nucleara ! Tu ce pregatesti ? Ne aflam cu totii in fata unor posibilitati mari, ambitioase si posibil schimbatoare de vieti ! Nu prea este timp de ezitat. Esti pregatit sa ataci totul frontal cu energie si sa vezi unde te duce drumul. Strategia este cheia. Mercur si Pluto iti dau ochelarii lor cu raze X si abilitatile de detectiv ca sa inlaturi orice suspiciunea ai mai avea. Fii atent cum folosesti energia. Cu eclipsa totala de luna care asteapta imediat dupa colt, nimeni nu este cu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

