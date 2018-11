Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru VINERI 16 NOIEMBRIE 2018. Venus iese din retrograd, Mercur intra

Ca si cum nu a fost suficienta nebunia tuturor astrelor retrograde din acest an, Mercur isi da ultima reprezentatie pe 2018 si va sta in retrograd pana in ajunul lui Mos Nicolae.

Perioadele retrograde sunt importante si totul se intampla in Cosmos cu un scop.

Insa este bine sa stii care sunt riscurile mai ales intr-o perioada solicitanta social si al calatoriilor, pentru ca este la indemana ta sa le eviti prin prudenta si multa atentie.

Acum, Venus isi opreste miscarea retrograda si revine la cea directa in Balanta, dandu-ne a doua sansa. Venus se retrezeste si trece la treaba…