Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru VINERI 11 IANUARIE 2019. Ceva vechi trebuie să plece! Ei bine, mentine-ti planificarea la minim azi si lasa viata sa te surprinda. Nu e momentul pentru planuri pe termen lung. Doar gestioneaza ce apare daca apare. Foloseste ziua ca un moment bun sa scapi de orice demoni din trecut sau obsesii care sunt o frana pentru progresul tau. Schimbarea se lasa asteptata? Fii curajos ! Rezolva ce nu functioneaza si imbratiseaza schimbarea. Oricat de infricosator ti se pare, nu e ceva mai rau decat sa ramai blocat. Imbratiseaza-ti puterea. Luna este in Pesti jumatate de weekend si asista pasiva la aceasta intalnire si energie dar ne da… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Luna in Pesti te ajuta sa iti implinesti visele. Fie ca asta inseamna sa scrii o scrisoare Mosului sau sa stabilesti cu persoana iubita unde doriti sa mergeti in zilele libere, acum este momentul sa te ocupi de pregatirea sarbatorilor ce se apropie. Saptamana trecuta, Luna Noua in Sagetator te-a…

- Horoscopul zilei de 5 decembrie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 5 decembrie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 5 decembrie 2018 spune…

- Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 27 noiembrie 2018 – Horoscopul zilei de 27 noiembrie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 27 noiembrie 2018 vine cu sfaturi pentru…

- Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 22 noiembrie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 22 noiembrie 2018…

- Marte in Pesti are o manifestare atipica pentru impulsurile ce ne indeamna sa actionam si poti afla aici cum te impacteaza. Jupiter in Sagetator inseamna mult noroc, belsug si oportunitate pentru toate zodiile pana in decembrie 2019, dar la fiecare zodie in functie de casa in care ajunge Jupiter,…

- Horoscopul zilei de 28 octombrie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 28 octombrie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 28 octombrie 2018…

- Horoscopul zilei de 24 octombrie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 24 octombrie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 24 octombrie 2018…

- Horoscopul zilei de 23 octombrie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 23 octombrie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 23 octombrie 2018…