Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru SÂMBĂTĂ 29 DECEMBRIE 2018. Chiron vindecă răni azi! Marte este in conjunctie cu Chiron vindecatorul ranilor profunde. Este deci o zi potrivita pentru o binecuvantata vindecare. Unde are nevoie viata ta de o clarificare ? Unde ai nevoie sa actionezi ca sa faci sa fie mai bine ? Acum e momentul sa setezi intentii din inima, sa te ierti pe tine si sa dai pagina. Bucura-te de atingerea vindecatoare a lui Marte si Chiron! Este vreme de terapie, fie psihica fie fizica, este timpul sa iti atingi cu iubire punctele vulnerabile. Pune-ti niste intentii pentru 2019 care vin chiar din miezul problemei. Ce actiune ar fi buna ca sa rezolvi aspecte… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

