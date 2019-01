Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru SAMBATA 26 IANUARIE 2019. Ai chef de socializare sau nu? Luna in Balanta favorizeaza discutii despre iubire : ma iubesti sau nu cu adevarat ?

Cine pe cine iubeste, cine ce face pentru cine iubeste, cine cu cine e si cine este lasat pe dinafara. Balanta este un semn sociabil si ii place sa isi bage nasul in treburile altora. La fel poti fi si tu in aceasta sociabila zi de Sambata. Cauta conexiuni cu oricine. Daca ai companie buna, ziua este si mai buna. Nu trebuie sa cunosti persoanele, un zambet sau o amabilitate este suficienta in magazine, restaurante, muzee. Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

