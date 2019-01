Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru MIERCURI 9 IANUARIE 2019. Dă vina pe Lună! Varsatorul este pus pe a schimba lumea si a aduce inovatii binevenite, dar nimeni nu poate schimba lumea de unul singur. Hai sa dam tuturor sansa de reconciliere si de contributie pentru viitorul la care cu totii lucram ! Toata lumea, imbarcarea! Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l: Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Acum preferi sa privesti inainte spre urmatorul lucru mare, indiferent care este acela. Luna circula azi prin sectorul tau subconstient si… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Ti-ai organizat viata in jurul a ce este cel mai important? Inca este ceva ce necesita munca si atentie ? Nu fii dur cu tine, lucrurile de durata inseamna timp, asta ne invata Saturn. Fiecare greseala te duce mai aproape de obiectiv. Este o zi buna sa iti pui pe scris obiective de termen lung…

- Insa pana in februarie, Marte ne va da tot focul necesar de a actiona, de a fi impinsi de la spate, motivati, pusi pe treaba. Motoarele sunt turate la maxim.Berbecului ii place sa ajunga el primul, sa faca tot ce e de facut, sa inceapa orice cu forta. Exact spiritul benefic pentru startul…

- Luna este in intensul Scorpion si este timpul sa privim adevarul gol golut. Dar nu e mai bine asa decat sa ne mintim ca totul e roz ? Cand stii si cunosti, ai putere. Iar Scorpionul vrea putere. Deci, sa ne pregatim pentru comunicari intense si oneste ! Tot ce avem de facut este sa fim total…

- Unii au simtit deja efectele, unii le vor simti. Ziua de azi este la confluenta celor doua mari momente astrale ale saptamanii: Pe de-o parte, Luni si Marti a avut loc o intalnire de aur in Sagetator dintre Soare, Jupiter si Mercur prin conjunctiile astrale ce au avut loc intre aceste astre…

- Stop! Ne oprim, regandim si reconsideram. Asta inseamna Mercur retrograd acum. El ne face sa ne uitam inapoi in timp la ultimele saptamani in care Venus era retrograd si chiar la ultimele luni in care Marte era retrograd! Acum incercam sa gasim sensul, logica si firul coerent a tot ce s-a…

- Energiile iti permit sa vezi partea plina a paharului in relatii. Venus in opozitie cu Uranus de miercuri, inainte de a intra in retrograde in Balanta, aduce o schimbare in viata ta. Radacini infipte in trecut incep sa inmugureasca in prezent si sa-ti tulbure dinamica vietii de cuplu. Venus retrograd…

- In aceasta perioada, nu te grabi sa inchei socotelile cu nimeni, nici sa te desparti de nimeni, in special daca esti intr-o relatie de foarte mult timp. Citeste aici totul despre Venus retrograd in Balanta si care sunt cele 5 zodii cel mai impactate! Afla cum influenteaza noile pozitii…

- Capricornului ii place sa stea cu nasul in pamant si sa se concentreze pe a munci ca sa ajunga acolo sus unde si-a propus, insa Varsatorul refuza sa joace acest tip de joc al vietii. Ne putem astepta sa se rastoarne multe situatii. In plus, Luna mai este si in cuadratura cu alt rebel celebru,…