Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru MIERCURI 5 DECEMBRIE 2018. Atenţie! Ceaţă la orizont! Nu e niciodata un moment usor cand Soarele este in cuadratura cu Neptun. Stai departe de orice tip de decizii ce necesita o gandire rationala si foarte clara ; stai departe din a cantari orice pro sau contre acum despre nicio situatie. Mintea rationala poate fi zburata afara pe geam din doua cauze astrale. Pe de-o parte, cuadratura Soarelui cu visatorul Neptun iti poate orbi propriile vise, sperante sau chiar si dezamagiri. Pe de alta parte, Mercur este in ultima zi de retrograd si lucrurile nu par a fi ceea ce sunt de fapt. Insa daca vrei sa incanti pe cineva si sa lasi o super impresie,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

