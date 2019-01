Ti-ai organizat viata in jurul a ce este cel mai important?

Inca este ceva ce necesita munca si atentie ? Nu fii dur cu tine, lucrurile de durata inseamna timp, asta ne invata Saturn. Fiecare greseala te duce mai aproape de obiectiv. Este o zi buna sa iti pui pe scris obiective de termen lung si sa fii sincer cu tine unde te vezi, unde sa ajungi si cum.

Nu are sens sa te amagesti sau pacalesti. Simti ce vrei pana in adancul oaselor tale. Decide sa faci ceva in acest sens, chiar daca implica timp, chiar daca nu reusesti de la bun inceput. Decide-te sa pornesti la acel drum si sa…