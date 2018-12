Cand Soarele este in cuadratura cu Chiron, vechi rani se vindeca. Abordeaza cu incredere subiecte spinoase si dureroase azi, ca sa le vindeci, in special daca rana este inca vie si refuza sa se vindece. Tu stii cand sa te duci la doctor pentru operatie si, desi doare, stii ca este pentru binele tau. Stii cand sa iei o doctorie amara pentru ca stii ca iti face bine. Soarele in cuadratura cu Chiron exact asta face. Ia-ti cateva momente si indreapta promisiuni netinute, tradari sau relatii care s-au deteriorat si amarat. Si nu uita nici de sanatatea ta fizica. Vindeca-ti rani fizice de pe corp,…