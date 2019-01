Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru MIERCURI 16 IANUARIE 2019. Ce faci azi cu simţurile tale? Vrei sa mergi la un masaj ? Ai o zi libera sa te duci la un rasfat? Poate sa iesi la un pranz sau cina cu cineva drag? Sau sa tolanesti pe seara ? Sunt asa de multe lucruri practice de facut cu cele cinci simturi ale noastre azi cu Luna in Taur ! Daca vrei sa planifici un buget sau sa gatesti o mancare buna, azi este ziua potrivita. Simturile tale asteapta sa fie vazute si rasfatate cu Luna in Taur. Deasemenea, fii atent sa nu te grabesti la nimic. Taurul crede ca graba strica treaba. Nici sa schimbi ceva din rutina zilei. Nici asta nu e pe placul Taurului. Foloseste orice iti este familiar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

