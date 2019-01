Stiri pe aceeasi tema

- Asadar, dupa ce Varsatorul ne umple mintea cu idei mari in prima parte a zilei, sa nu fii surprins daca ziua devine mai ciudata pe masura ce evolueaza si isi schimba energia. Mercur este in Sagetator de ieri, deci avem drum deschis pentru tot ce e mai bun in gandit si vorbit! Acestui…

- Nu e niciodata un moment usor cand Soarele este in cuadratura cu Neptun. Stai departe de orice tip de decizii ce necesita o gandire rationala si foarte clara ; stai departe din a cantari orice pro sau contre acum despre nicio situatie. Mintea rationala poate fi zburata afara pe geam din doua cauze…

- Luna este in intensul Scorpion si este timpul sa privim adevarul gol golut. Dar nu e mai bine asa decat sa ne mintim ca totul e roz ? Cand stii si cunosti, ai putere. Iar Scorpionul vrea putere. Deci, sa ne pregatim pentru comunicari intense si oneste ! Tot ce avem de facut este sa fim total…

- Horoscopul zilei de 2 decembrie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 2 decembrie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 2 decembrie 2018 spune…

- Aceasta este luna in care LUNGA perioada cu planete retrograde se termina ! Influentele retrogradelor inca exista o parte din luna, dar cu siguranta vei simti cum mantia energiilor planetelor retrograde devine mai usoara si intr-un final este data la o parte. Insa, pana sa ne bucuram total…

- Soarele datator de viata este, in sfarsit, din nou in semnul vostru promitandu-va o aniversare unica. Asa cum Soarele are nevoie de 12 luni ca sa revina in zodia voastra, la fel Jupiter, coordonatorul vostru, are nevoie de 12 ani ca sa revina acasa unde a si revenit de curand pana in decembrie 2019.…

- Marte in Pesti are o manifestare atipica pentru impulsurile ce ne indeamna sa actionam si poti afla aici cum te impacteaza. Jupiter in Sagetator inseamna mult noroc, belsug si oportunitate pentru toate zodiile pana in decembrie 2019, dar la fiecare zodie in functie de casa in care ajunge Jupiter,…

- Cuvintele sunt folosite uneori ca sa evidentieze adevaruri, chiar daca socheaza. Ambele situatii sunt reale azi, cu Mercur in Scorpion si in opozitie cu Uranus. Cumva lumea ta s-a golit brusc de vorbe frumoase si amabile ? De politete? Poti auzi numai adevarul de la un nebun si sa fie suficient…