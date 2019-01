Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru MARŢI 29 IANUARIE 2019. Atenţie la fluctuaţii de stări! Ni se vor pune toate informatiile la dispozitie. Ajungem fiecare la un punct foarte important in propria intelegere asupra vietii sau asupra unei teme anume ce ne preocupa de ceva vreme. Si nu e vorba de o idee marunta. Ne reintoarcem cu atentia la anul 2018, la ce s-a pus in miscare in vara 2018 si in special in ultimele trei luni ale anului trecut. Acum poti, in sfarsit, sa vezi cararea cu claritate. Este un motiv de bucurie ! Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l : Horoscop… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Practic, cuvantul de ordine al acestei Superluni pline in Leu este pasiunea, pe masura ce Luna plina devine rosiatica. Daca nu ai bagat in seama inima ori de cate ori a incercat sa vorbeasca, daca ai fost timid sau rusinos sau nu ai simtit ca meriti iubirea si fericirea cautata, mai gandeste-te.…

- Mercur si visatorul Neptun isi dau mana deasupra Cerului si mintea ta ia o turnura romantica si creativa. Fie iti vine sa pictezi inimioare pe hartie, fie sa asculti o melodie ce te inspira, este o zi buna sa lasi libere fanteziile. Curge inspiratia creativa deci nu o irosi. Pune mana pe hartie,…

- Nu gandi lucrurile mai mult decat e cazul, ci chiar mai putin. Ai incredere in intuitia ta. Foloseste-ti imaginatia, roaga-te pentru calauzire si pentru miracole in viata ta. Cel mai important, nu iti pierde speranta. Acest lucru ne invata Luna in Pesti. Pestii sunt visatorii zodiacului…

- Sub acest aspect, avem tendinta sa nu acceptam raspunsul NU, sub nicio forma. Ai cumva piciorul blocat pe accelerator ? Daca apesi mai tare nu ajungi la rezultatul dorit. Daca spui cuvinte mai aprige nu obtii bine. Ai grija la ce poti spune ce poti regreta. Te simti nesabuit ? Fii pe…

- Asadar, dupa ce Varsatorul ne umple mintea cu idei mari in prima parte a zilei, sa nu fii surprins daca ziua devine mai ciudata pe masura ce evolueaza si isi schimba energia. Mercur este in Sagetator de ieri, deci avem drum deschis pentru tot ce e mai bun in gandit si vorbit! Acestui…

- In sfarsit, avem parte de un nou inceput cu noroc ! Cele mai luminoase lucruri sunt sadite uneori in intuneric, cand nimeni nu se uita, deci asa se intampla si cu aceasta Luna Noua norocoasa in Sagetator. S-au intamplat asa de multe in ultimul timp, Mercur a reinceput miscarea directa, Neptun…

- Nu e niciodata un moment usor cand Soarele este in cuadratura cu Neptun. Stai departe de orice tip de decizii ce necesita o gandire rationala si foarte clara ; stai departe din a cantari orice pro sau contre acum despre nicio situatie. Mintea rationala poate fi zburata afara pe geam din doua cauze…

- Sa fim atenti inca o luna, inainte ca Venus sa ajunga in expansivul Sagetator la inceput de 2019. Cand Venus e in Scorpion – o combinatie mai ciudata de energii – avem tendinta sa avem o abordare in relatii de tipul totul sau nimic. Suntem foarte pasionali, ceea ce e bine, dar trebuie sa invatam…