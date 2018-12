Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru MARTI 1 IANUARIE 2019. START DE FORTA 2019, Marte intra in Berbec! Insa pana in februarie, Marte ne va da tot focul necesar de a actiona, de a fi impinsi de la spate, motivati, pusi pe treaba. Motoarele sunt turate la maxim.



Berbecului ii place sa ajunga el primul, sa faca tot ce e de facut, sa inceapa orice cu forta. Exact spiritul benefic pentru startul unui nou an.



Marte in increzatorul Berbec ne da si noua increderea si dinamismul de care avem nevoie sa ne materializam planurile.



Cat timp Marte este in Berbec, se va intalni aici si cu Uranus cel rebel si imprevizibil care va iesi din retrograd in aceasta saptamana si va continua… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

