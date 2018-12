Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru LUNI 3 DECEMBRIE 2018. Atenţie la conflicte, furie, frustrări! Mercur retrograd a revenit in Scorpion. Nu mult timp, pentru ca saptamana aceasta iese din retrograd, dar sa fim atenti. Acolo se intalneste cu Venus, planeta iubirii si relatiilor, care a revenit in Scorpion ieri! Cum te impacteaza in functie de zodie aceasta revenire? Afla aici! Si, ca si cum nu e destul, astazi are loc o cuadratura intre Soare si razboinicul Marte in Pesti. Aceasta poate duce la testarea caracterului dinspre dusmani sau competitori. Sefii sau barbatii in general pot dori sa isi manifeste puterea, ducand la conflicte de ego. Poate ca esti deja iritabil si nerabdator… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

