Luna plina in Gemeni a trecut, dupa ce ne-a umplut weekendul cu tot felul de vesti si intamplari. Iar acum... avem Soarele in Sagetator in conjunctie cu Jupiter in Sagetator, o mare influenta astrologica care s-a construit tot weekendul. Acum suntem gata sa lasam trecutul in spate si sa navigam spre noi zari. Este inceputul unui viitor benefic. Tu cum vrei sa mergi mai departe? Gandeste-te acum la imaginea de ansamblu.

Exista o singura conjunctie Soare-Jupiter in fiecare an ce te ajuta sa setezi obiective pentru tot anul. Si este una incredibil de inaltatoare! De ce? Pentru ca cele doua…