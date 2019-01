Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru LUNI 21 IANUARIE 2019. Eclipsa totală de Lună plină sângerie în Leu! Practic, cuvantul de ordine al acestei Superluni pline in Leu este pasiunea, pe masura ce Luna plina devine rosiatica. Daca nu ai bagat in seama inima ori de cate ori a incercat sa vorbeasca, daca ai fost timid sau rusinos sau nu ai simtit ca meriti iubirea si fericirea cautata, mai gandeste-te. Inima ta nu va mai putea fi redusa la tacere de acum. Totul iese la iveala chiar intr-un mod dramatic, vei fi dus pe calea inimii fie ca ii place mintii tale sau nu, cu o viteza accelerata care poate sari peste ani de zile obisnuiti. Daca te-ai gandit : da, intr-o zi voi face asta si asta, ei bine,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Uranus este pentru ultima data in Berbec pentru 84 ani. Din martie, intra in Taur pana in 2026. Dat fiind ca Uranus inseamna imprevizibilitate, neasteptat, miscari rebele, lucruri total atipice, avem toate motivele sa ne intereseze orice miscare a lui Uranus ! Ce iti aduc in functie de zodie…

- Astrologul Remus Ionescu a realizat horoscopul zilei de 11 ianuarie pentru fiecare zodie in parte. DacE vrei sE afli cum stai cu dragostea, cu sEnEtatea "i dacE ca"tigi sau pierzi bani, cite"te in continuare horoscopul zilei de 11 ianuarie.

- Varsatorul este pus pe a schimba lumea si a aduce inovatii binevenite, dar nimeni nu poate schimba lumea de unul singur. Hai sa dam tuturor sansa de reconciliere si de contributie pentru viitorul la care cu totii lucram ! Toata lumea, imbarcarea! Acestui context general astral al zilei,…

- Tureaza-ti motoarele, nu sunt momente de pierdut, fa-ti un plan bun de bataie si aduna puterile pentru tot ce mai este de realizat pana la sarbatori. Marte si Pluto isi unesc fortele iar Luna in Berbec este ceea ce ne trebuie ca sa ne sustina actiunea, energia, determinarea. Tu ce mai ai…

- Asadar, dupa ce Varsatorul ne umple mintea cu idei mari in prima parte a zilei, sa nu fii surprins daca ziua devine mai ciudata pe masura ce evolueaza si isi schimba energia. Mercur este in Sagetator de ieri, deci avem drum deschis pentru tot ce e mai bun in gandit si vorbit! Acestui…

- Horoscopul zilei de 1 decembrie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 1 decembrie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 1 decembrie 2018 spune…

- Weekendul are un aer de romantism pronuntat din acest motiv, facandu-ne greu sa discernem intre fapt si fictiune. Este o zi in care sa te alaturi visatorilor si oamenilor cu capul in nori din aceasta lume si sa lasi sarcina inutila azi de a incerca sa vezi care e adevarul. Si, daca crezi ca tu detii…