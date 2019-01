Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru LUNI 14 IANUARIE 2019. Atenţie la nerealism azi! Mercur si visatorul Neptun isi dau mana deasupra Cerului si mintea ta ia o turnura romantica si creativa. Fie iti vine sa pictezi inimioare pe hartie, fie sa asculti o melodie ce te inspira, este o zi buna sa lasi libere fanteziile. Curge inspiratia creativa deci nu o irosi. Pune mana pe hartie, degetele pe tastatura, pensula in actiune… Pe seara, Luna ajunge in Taur si este momentul ca eroul din tine sa se aseze linistit pe canapea si sa se bucure de placerile simple dar extrem de lumesti de care Taurul se bucura cum numai el stie. O masa calda, un miros imbietor, un film sau… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

