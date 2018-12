Luna aflata in Fecioara adora sa ne tina in priza si ocupati, deci puteti realiza multe in aceasta zi de Joi aflata la mijlocul sezonului de sarbatori.

In plus, lui Marte in Pesti chiar ii pasa ce se intampla cu alti oameni si chiar cu umanitatea ca un intreg.

Deci, si tu ai putea avea un imbold spontan sa dai ceva cuiva sau sa faci ceva pentru cineva care sa aduca un beneficiu. Ai putea si sa simti impuls spre a face ceva creativ pentru cineva drag, pentru a oferi astfel dragoste si atentie.

Luna in Fecioara este ca o albinuta harnica toata ziua, punand punctul pe i si…