Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop miercuri 2 ianuarie 2019. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop miercuri 2 ianuarie 2019 – Berbec: Te poate cuprinde o determinare de zile mari, ca și cum abia ai revenit la viața și trebuie sa iei decizii rapid. Ar fi bine sa nu faci acest lucru și in numele…

- Horoscop, sambata, 29 decembrie 2018. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop, sambata, 29 decembrie 2018 – Berbec: Vei reuși sa eviți orice fel de divergența cu partenerii importanți, fara cine știe ce efort. E de ajuns sa fii puțin mai atent decat de obicei și sa intervii…

- Horoscop sambata 22 decembrie 2018. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop sambata 22 decembrie 2018 – Berbec: Este o zi generoasa, care te invita sa schimbi abordarile prea emoționale, sa iți domolești reacțiile și sa te gandești cu mai multa seriozitate la viața ta.…

- Horoscop, joi, 20 decembrie 2018. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop, joi, 20 decembrie 2018 – Berbec: Ești foarte interesat de indeplinirea unor dorințe despre care știi deja ca nu sunt corecte. Cea mai buna alegere este cea care iți aduce liniște sufleteasca, nu cea care o tulbura.…

- Horoscop, miercuri, 5 decembrie 2018. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop, miercuri, 5 decembrie 2018 – Berbec: Ții morțis sa faci anumite lucruri, deși știi foarte bine ca exista persoane care vor fi deranjate de faptele tale, poate și pentru ca ii afecteaza, iar…

- Horoscop joi 22 noiembrie 2018. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop joi 22 noiembrie 2018 – Berbec: Este o zi mai luminoasa, care iți poate aminti de optimism și cu ajutorul acestuia sa uiți sentimentele negative care te țineau legat in trecut. Horoscop joi 22 noiembrie…

- In saptamana anterioara, Marte s-a mutat in Pesti, Venus a iesit din retrograd iar Mercur a intrat in retrograd.Tot in noiembrie, Nodurile Lunare ce ne spun totul despre karma si destinul nostru si-au schimbat semnul pentru urmatorii 2 ani, ajungand dupa 19 ani in axa Rac – Capricorn (tu stii…