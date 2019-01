Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru DUMINICA 6 IANUARIE 2019. Triplu eveniment pe Cer! Atentie la mesaj! Tot astazi, rebelul si imprevizibilul Uranus iese din retrograd si ramane in Berbec pana in martie. Uranus va trimite unde de soc prin sistemul solar, lasandu-ne fara urma de indoiala ca este timpul sa reconsideri felul in care te raportezi la anumite aspecte. Sunt ultimele 2 luni cu Uranus in Berbec, dupa care Uranus se instaleaza in Taur pana in 2026.



Dat fiind ca Uranus face o rotatie completa prin cele 12 zodii in 84 ani, pentru multi oameni este ultima perioada din viata lor traita cu Uranus in Berbec (acolo unde a fost din 2010).



Atmosfera astrala este, asadar, electrizata…

Sursa articol si foto: rtv.net

