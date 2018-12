Atmosfera favorizeaza atentia spre relatii, te poti simti iubitor, atent cu partenerul sau orientat spre a-ti gasi un partener. Esti pregatit sa faci cu mana lui 2018 de ramas bun ? A fost un an intens ca un roller coaster, in cea mai mare parte din cauza celor 8 planete retrograde ale anului, dar este, in sfarsit, la final. Ia-ti un moment si reflecteaza la tot ce a fost azi si verifica-ti si horoscopul zilei mai jos.

Tot sub Luna in Balanta este un moment perfect sa simti si manifesti recunostinta.

Ce moment mai bun decat ca la final de an sa fii recunoscator pentru tot ce a…