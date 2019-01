Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru DUMINICĂ 27 IANUARIE 2019. Recapitulare după eclipsă! A trecut doar o saptamana de la super-dramatica eclipsa totala lunara in Leu care poate ti-a ridicat la fileu anumite teme puternice de viata. Orice a iesit la iveala are repercursiuni puternice. Viata ti se transforma chiar sub ochii tai. Aceasta zi de Duminica este ideala sa o traiesti in tihna si introspectie, privindu-ti viata, starile, credintele si sa vezi pana unde ai ajuns la acest final de ianuarie. Ti-ai schimbat perspectiva despre anumite aspecte ale vietii tale ce nu erau in aliniere cu binele si bucuria Ai inceput sa faci actiuni noi conform noii gandiri ? Luna e… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

rtv.net

