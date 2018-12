Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru DUMINICĂ 23 DECEMBRIE 2018. Un mare trigon, o mare de emoţii! Nu te teme de emotii, ele iti sunt prieten si calauza. Emotiile negative sunt benefice pentru ca iti arata ca gandesti ceva in opozitie cu starea de bine. Ele iti dau sansa de a verifica ce gandesti pe subiectul pe care a aparut emotia. Poti gandi in continuare la fel ... sau te poti razgandi, alegand ganduri noi varianta 2019. Zilele se scurg spre Ajunul de Craciun si atmosfera astrala ne inconjoara cu vibratii calde iubitoare. Vei vedea ca totul iese bine si nu ai de ce te ingrijora. Luna in Rac are drept scop iubirea in casa si in familie... Daca azi te simti putin nesigur… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

