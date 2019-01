Stiri pe aceeasi tema

- Uranus este pentru ultima data in Berbec pentru 84 ani. Din martie, intra in Taur pana in 2026. Dat fiind ca Uranus inseamna imprevizibilitate, neasteptat, miscari rebele, lucruri total atipice, avem toate motivele sa ne intereseze orice miscare a lui Uranus ! Ce iti aduc in functie de zodie…

- Ti-ai organizat viata in jurul a ce este cel mai important? Inca este ceva ce necesita munca si atentie ? Nu fii dur cu tine, lucrurile de durata inseamna timp, asta ne invata Saturn. Fiecare greseala te duce mai aproape de obiectiv. Este o zi buna sa iti pui pe scris obiective de termen lung…

- Insa pana in februarie, Marte ne va da tot focul necesar de a actiona, de a fi impinsi de la spate, motivati, pusi pe treaba. Motoarele sunt turate la maxim.Berbecului ii place sa ajunga el primul, sa faca tot ce e de facut, sa inceapa orice cu forta. Exact spiritul benefic pentru startul…

- Azi este o zi in care sa ne grabim si sa ne facem treburile rapid in prima parte a zilei – sustinuti de energia Lunii in Berbec – apoi, o data cu mutarea Lunii in Taur, sa imprumutam si noi din energia Taurului si sa stam linistiti si sa ne relaxam. Fa-ti planuri, fa-ti treburi, dar nu uita ca viata…

- Nu e niciodata un moment usor cand Soarele este in cuadratura cu Neptun. Stai departe de orice tip de decizii ce necesita o gandire rationala si foarte clara ; stai departe din a cantari orice pro sau contre acum despre nicio situatie. Mintea rationala poate fi zburata afara pe geam din doua cauze…

- Soarele datator de viata este, in sfarsit, din nou in semnul vostru promitandu-va o aniversare unica. Asa cum Soarele are nevoie de 12 luni ca sa revina in zodia voastra, la fel Jupiter, coordonatorul vostru, are nevoie de 12 ani ca sa revina acasa unde a si revenit de curand pana in decembrie 2019.…

- Marte in Pesti are o manifestare atipica pentru impulsurile ce ne indeamna sa actionam si poti afla aici cum te impacteaza. Jupiter in Sagetator inseamna mult noroc, belsug si oportunitate pentru toate zodiile pana in decembrie 2019, dar la fiecare zodie in functie de casa in care ajunge Jupiter,…