Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru DUMINICĂ 18 NOIEMBRIE 2018. O zi dedicată sufletului? Stop! Ne oprim, regandim si reconsideram. Asta inseamna Mercur retrograd acum. El ne face sa ne uitam inapoi in timp la ultimele saptamani in care Venus era retrograd si chiar la ultimele luni in care Marte era retrograd! Acum incercam sa gasim sensul, logica si firul coerent a tot ce s-a intamplat in tot anul 2018. este un bun moment de revizuire a anului inainte de frenezia sarbatorilor in care intram cu totii, vrem nu vrem. Insa, dincolo de avertizari, Mercur retrograd este un cadou cosmic. 2018 a fost un an atat de plin de evenimente si transformari incat avem nevoie de cateva… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

