Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, VINERI 25 OCTOMBRIE 2019. Deschide-ti sufletul! Venus si Pluto iti intra pe sub piele Relatiile au nevoie de mai multa intimitate, dar mai ales de incredere. Profita de aceasta oportunitate pentru a fi deschis si a-ti impartasi secretele cu partenerul de cuplu. Aceasta incredere va va apropia si mai mult. Daca vei tine totul pentru tine, ai putea incepe sa te simti din ce in ce mai retras si mai singur. Toata lumea are nevoie de o persoana in care sa aiba maxima incredere, pentru a-si spune pasul fara ocolisuri. Azi e ziua aceea in care trebuie sa fii deschis. Atentie la bani! Ar trebui sa acorzi o atentie deosebita… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

