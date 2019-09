Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, LUNI 9 SEPTEMBRIE 2019. Dublu start norocos de saptamana! Mercur, planeta gandirii si comunicarii, in trigon cu Pluto in Capricorn da o energie ideala pentru a cere favoruri si a vorbi cu oamenii, convingandu-i pentru scopuri bune in care crezi. Mintea iti este foarte puternica sub aceasta influenta si iti da puterea de penetrare la nivel mental. Se aplica bine in orice munca de vanzari, in dezbateri, negocieri, tocmeli sau cumparari majore precum case sau masini. Asa cum tu poti avea o influenta profunda asupra altora, si tu poti intalni pe cineva care sa te impacteze puternic printr-o idee, plan, viziune sau poate fi inceputul unei prietenii karmice… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul TOAMNEI 2019 te anunta ca urmeaza o perioada intensa. Toamna a inceput in forta, sub o incredibila energie a elementului Pamant. Cel putin pana la jumatatea lunii septembrie: Soarele, Mercur, Venus si Marte sunt in Fecioara, in timp ce Saturn si Pluto sunt in Capricorn iar Uranus in Taur.…

- Marte, Mercur, Venus si Soarele si-au dat rendez-vous in minutioasa Fecioara si ne seteaza lumea fiecaruia pe directii mai bine infipte in pamant, bazandu-ne pe responsabilitate, munca si meticulozitate ca sa obtinem succesul dorit. Norocul ii favorizeaza pe cei curajosi in aceasta saptamana si…

- Luna din Taur formeaza astazi un aspect tensionat de careu cu Marte din Leu, ceea ce le poate aduce zodiilor Fixe (Taur, Leu, Scorpion, Varsator) provocari pe plan financiar, sentimental si profesional. Aceeasi Luna mai adera la o configuratie armonioasa de trigon cu Saturn si Pluto retrograde…

- Horoscop zilnic din 19 iulie 2019 anunța ca vineri Mercur intra in zodia Racului, semn pe care il va tranzita pana pe 11 august. Cum se traduce asta pentru zodii: blocaj financiar pentru Berbec și Capricorn, emotivitate și hipersensibilitate pentru Pești.

- Horoscop zilnic din 20 iunie 2019 anunța bani și cadouri pentru nativii din zodia Capricorn, contracte avantajoase pentru Leu și energie astrala pentru Varsator. Afla ce anunța horoscopul zilei 20 iunie 2019

- Horoscopul zilei de 16 iunie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 16 iunie 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 16 iunie 2019 spune ca astazi…

- Horoscopul zilei de 12 iunie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 12 iunie 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 12 iunie 2019 spune ca astazi…