Ce este in inima, aceea conteaza acum. Exista o intreaga lume in fata ochilor nostri, o lume in care orice ne dorim poate deveni realitate. Da-ti permisiunea sa visezi cu ochii deschisi. Lasa iubirea si inspiratia sa curga!

Este Duminica, la urma urmei, nu facem rau nimanui, ba mai mult ne umplem rezervele de hormoni de bine si fericire pentru ziua de Luni si urmatoarea saptamana.

Luna a fost in Pesti tot weekendul si a adus si inca aduce magie si vesti bune. Cu aceste vesti astrale bune, sa ne asteptam la ce este mai bun. Indiferent ce emotii rasar la suprafata, da-le voie sa…