Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 16 AUGUST 2019; Luna plina in Varsator de ieri a fost si inca este despre suveranitate. Universul ne ofera un moment bun sa dam drumul trecutului, indiferent cat de neterminate ar fi unele aspecte din el.

- Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi JOI 15 AUGUST 2019; astazi este ziua cu Luna plina in Varsator a lunii august. Aceasta Luna plina are un aspect particular pentru ca este exact opusa cu Soarele si Venus, marcand un moment important pentru iubire.

- Bataie din dragoste in plina strada, in Pitești. Doi barbați au fost in centrul atenției, ziua in amiaza mare, dupa ce au inceput sa-și care pumni, totul din draagoste pentru aceeași femeie.

- Un grup de cai a pus stapanire pe strazile din Cluj-Napoca. Cabalinele au fost vazute la pascut pe mai multe strazi din municipiu și din Florești, dar pana acum autoritațile nu au luat nici o masura pentru ridicarea animalelor și sancționarea proprietarului, spun locuitorii din zona. 4-5 cai se plimba…

- Astrele anunța o zi excelenta pentru nativii zodiei Balanța. Veștile bune se țin lanț de acești nativi, in special la capitolul dragoste. Afla ce iți rezerva astrele in horoscopul zilei de joi, 27 iunie 2019, pentru zodia ta!

- Afla din horoscop dragoste 2019, ce iți rezerva astrele din punct de vedere sentimental. Horoscop dragoste iunie 2019 pentru nativii din zodia Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator și Pești

- Horoscopul de weekend este influențat de Luna Noua in Taurs care aduce o noua energie in dragoste. Vezi horoscopul pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești

- Fericire pentru Balanțe, astazi. Apar surprize mari pe plan sentimental și pentru nativii Taur. Horoscopul zilei de miercuri, 22 mai 2019, pare favorabil in materie de dragoste, in special pentru anumite zodii. Afla ce aspun astrele in horoscopul zilnic pentru zodia ta!