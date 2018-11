Stiri pe aceeasi tema

- Tot astazi, ne bucuram cu adevarat de cea mai buna veste astrologica a ultimului timp : Jupiter, marele benefic, cea mai mare planeta a sistemului nostru solar si cea "raspunzatoare" de norocul si oportunitatile, revine dupa 12 ani inapoi la el acasa, adica in Sagetator, pentru 13 luni. Ne asteapta…

- De maine, Jupiter, cea mai mare planeta a sistemului solar, raspunzatoare de noroc, oportunitati, belsug, posibilitati ajunge – DUPA 12 ANI! – inapoi acasa in Sagetator ; ACASA pentru ca Sagetatorul este coordonat de insusi Jupiter. Jupiter are nevoie de 19 ani pentru a face un ciclu complet zodiacal,…

- Luna Noua in Scorpion 7 noiembrie. Daca marți, 6 noiembrie, Uranus retrograd se intoarce in Berbec, miercuri, 7 noiembrie avem Luna Noua in Scorpion, eveniment deciziv in viața fiecarei zodii. Iata ce inseamna Luna Noua in Scorpion și ce pațește fiecare zodie.

- Aceste astre ne dau un start cilivizat si fin pentru o saptamana extem de intensa cum rar apare, poate o data la 12 ani! Saptamana aceasta se intampla urmatoarele: – Nodurile Lunare isi schimba semnul pentru urmatorii 2 ani, pregatind o lectie karmica mare pentru umanitate pe axa Rac-Capricorn…

- Saptamana incepe cu un ton cu adevarat romantic din pricina trigonului format de Soare cu Neptun in Pesti… dar totul se schimba … dupa numai cateva ore de visat cu ochii deschisi, lumea reala isi intoarce fata spre noi!Asta se intampla pentru ca Uranus, marele rebel si imprevizibil, aflat retrograd…

- HOROSCOP URANIA 3-9 NOIEMBRIE 2018. Berbec Intre 3 și 4 noiembrie dimineața, activitați curente, munca din obligație, rutina. Discrete tulburari digestive cauzate de oboseala, stres, regim alimentar dezordonat sau neindicat. Intre 4 noiembrie, dupa ora 11, și 6 noiembrie dupa-amiaza,…

- Ieri a fost o zi mare din punct de vedere astral : Venus retrograd a ajuns in Balanta, iar Mercur, planeta comunicarii a intrat in Sagetator.Venus retrograd in Balanta va tine pana pe 15 noiembrie si avem acum ocazia sa revenim la adevarata armonie in relatie, daca am reusit sa dam la o…

- In noiembrie avem Luna Noua in Scorpion pe data de 7, Luna Plina in Gemeni pe 23, Mercur isi incepe mersul retrograd in Sagetator din 17 noiembrie, Venus este retrograda pana pe 16, Uranus retrogradeaza si el in Taur din 6 noiembrie. Pe langa toate aceste schimbari cu impact mai mic sau mai mare…