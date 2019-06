Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Bistrița-Nasaud, Emil Radu Moldovan, spune ca știa de la bun inceput de problemele de sanatate ale Doinei Pana, inca de la finele anului 2017 și ca fostul ministru l-a ținut la curent cu rezultatele analizelor potrivit mediafax. Președintele organizației județene a PSD Bistrița-Nasaud,…

- Bucurie mare pentru un nativ, in saptamana 6-12 mai. Se anunta o marire de salariu. Sefii sunt foarte recunoscatori acestui nativ, astfel ca in zilele ce urmeaza ii vor rasplati pe masura.

- Bucurie mare pentru Andreea Balan. Frumoasa artista a urcat, in sfarsit, pe scena pentru prima data dupa problemele pe care le-a avut dupa cea de-a doua nastere, Frumoasa artista este extrem de fericita pentru reintalnirea pe care a avut-o cu fanii.

- In ultimii ani, Catalin Botezatu a avut probleme cu inima și se afla in permanența sub supravegherea medicilor. Atunci cand nu se simte bine, designerul i-a masuri, și din cand in cand, acesta merge in Turcia pentru control. „Merg din cand in cand sa imi fac analizele in Turcia, acolo am medicii care…

- O noua zi, noi sfaturi din partea astrologilor. Citește totul despre dragoste, sanatate, bani și cariera. Iata ce v-au rezervat astrele pentru fiecare zodie in parte pentru ziua de vineri, 5 aprilie 2019, horoscop prezentat de...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca guvernarea PSD ignora problemele reale din sanatate si ca ea a esuat si in ceea ce priveste preventia. "Din pacate, guvernarea PSD a esuat si in ceea ce priveste preventia, care nu reprezinta o prioritate pentru actuala guvernare. De fapt,…

- O vedeta de pe Youtube a renunțat la stilul de viața vegan dupa șase ani deoarece acest tip de dieta i-a cauza grave probleme de sanatate, precum dispariția ciclului menstrual. Yovana Mendoza Ayres, in varsta de 29 de ani, care posteaza mai multe vlipuri pe Youtube sub numele de Rewvana, a devenit cunoscuta…

- Weekendul 15-17 martie se apropie cu pasi repezi, iar vestile sunt multe si diverse pentru mai multe zodii. Daca unii nativi vor sari in sus de bucurie, pentru altii lucrurile nu stau deloc prea bine pentru ca vor plange in pumni.