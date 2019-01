Horoscop WEEKEND 25-27 ianuarie 2019. Mesaj important din Univers, cu Luna în Balanţă! Tie ce schimbari ti-a adus eclipsa in viata ta? Ai observat situatii, oameni, gandiri diferite ce ti-au fost oferite de Univers in urma unui eveniment, poate neplacut, ce apartine de lumea ta veche si care trebuie sa lase loc la nou ? Indiferent cum te-a impactat eclipsa, tine cont de faptul ca Universul traverseaza – si noi impreuna cu el – o perioada foarte benefica, rara si majora : nicio planeta nu este in miscare retrograda pana pe 5 martie 2019. Este o mare oportunitate de care trebuie sa profiti. In weekend, Luna se reface si ea energetic dupa eclipsa sa totala,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

