- Afla cum te influenteaza noul context astral in dragoste, pentru saptamana 19-25 noiembrie 2018. Horoscop dragoste Berbec Viata de cuplu este calma si armonioasa. Te bucuri de compania partenerului, purtati discutii care va apropie si mai mult. Daca esti singur, ceva nou si surprinzator…

- Afla cum influenteaza noile pozitii astrale capitolul BANI din viata ta pentru saptamana 12-18 noiembrie 2018. Horoscop saptamanal BANI. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Comunicarea este la cote excelente, iar unele situatii care pot degenera pot fi depasite cu usurinta daca esti…

- HOROSCOP MINERVA NOIEMBRIE 2018. Berbec: Au trigon in semne de foc, au foarte multa energie, problema este daca va sti sa gestioneze aceasta energie? Pentru ca sunt vizate drumurile lungi, este vizat comertul exterior, sunt vizate studiile superioare, credinta, nevoia de a se exprima pe sine. Nodul…

- Din pricina locatiei Soarelui si a apropierii sale foarte mari de Luna plina in Taur din 24 octombrie, vom experimenta un cumul de energii, mai ales ca in scena joaca un rol activ imprevizibilul Uranus retrograd in Taur, aflat in aspect astral cu Luna plina. Lunile pline au mereu un fel de intensitate…

- BERBEC 21.03-20.04: Este momentul recoltarii semintelor pe care le-ati plantat in trecut. Veti atrage bani prin partenerul de viata sau cel de afaceri, posibil chiar sa vi se aprobe o suma considerabila prin banca. In weekend veti avea nevoie de mai multa odihna. TAUR 21.04-21.05: Marte se…

- Marte in Capricorn actioneaza strategic, in special cand vine vorba de miscari in cariera. Marte in Capricorn pare motivat de bani, dar in realitate cauta prosperitatea pe termen lung si stabilitatea ca o constanta in viata. El are nevoie de munti inalti pentru a se urca pe ei cu forta, pasiune,…

- A adus ea schimbari, fie dorite si planificate, fie subite si socante? Universul ne indeamna sa spunem "multumesc" inclusiv in aceste cazuri, intrucat o provocare este o binecuvantare deghizata. Insa nu tot ce a adus sezonul eclipselor si a celor 7 astre retrograde din timpul verii a bucurat…