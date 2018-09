Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop weekend 21-23 septembrie. O zodie va varsa lacrimi amare și s-ar putea desparți de persoana iubita, in timp ce altele vor intampina, de asemenea, conflicte complicate. Pentru alți nativi, acest sfarșit de saptamana va fi despre liniște și relaxare alaturi de familie, parteneri și prieteni.

- Berbec Astazi esti ratinoal si reusesti sa mediezi discutiile altor persoane. Intervii in dispute si totul revine la normal foarte usor, pentru ca ai un talent aparte de a negocia, de a calma spiritele si de a-i aduce la masa tratativelor chiar si pe cei mai agresivi inamici. Cu calm, ajuti la impacarea…

- Berbec Berbecii pot avea sau pot rezolva probleme de natura legala sau financiara. Ar putea fi vorba despre niște documente sau obligații contractuale. Ai grija la detalii. Ești sfatuit sa citești cu atenție contractele. Taur Astazi sunteți destul de agitat, ceea ce nu va ajuta deloc. Nu neaparat pentru…

- Berbec Berbecii invața o lecție prețioasa. Se poate sa fiti confidentul prietenilor, rudelor. Povestea poate parea lunga și plictisitoare, așa ca ești nevoit, contrar firii tale, sa gasești o scuza și sa pleci. Preferabil, cat mai rapid și cat mai departe. Vei invața astfel, sa impartașești experiențe,…

- BERBEC In afaceri, sau la locul de munca este posibil ca ideile dumneavoastra sa nu fie apreciate la adevarata lor valoare, dar acest lucru nu va afecteaza optimismul și dorința de a iniția proiecte noi. Astrologii va sfatuiesc sa amanați semnarea unor documente oficiale. Este o perioada favorabila…

- HOROSCOP WEEKEND 11-12 AUGUST 2018 Berbec Berbecii vor fi nevoiți sa iși ia inima in dinți și sa rezolve o problema pe care o au in relația cu persoana iubita ori cu o persoana draga. Acești nativi s-ar putea gasi intr-o situație dificila in care vor trebui sa aleaga intre a face un compromis ori…

- HOROSCOP 13 IULIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Sunt sanse sa-ti petreci ziua mai mult acasa, fie alaturi de membrii familiei, fie impreuna cu neamurile. Chiar daca apar neplaceri, discutii aprinse, tu esti artizanul care poate dizolva si rezolva orice diferend. Indreapta-ti atentia si spre…