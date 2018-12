Horoscop weekend 22-23 decembrie 2018. O zodie îşi găseşte marea iubire Taur Weekndul va gaseste avand de mediat o disputa intre doi dintre oamenii dragi voua, apoi ajungand sa fiti implicat, cel putin emotional. Asta se intampla atunci cand prietenii devin arbitri. Gasiti o cale de a da inapoi cu eleganta si grație, poate admitand ca, oricat tineti la aceste persoane, nu este deloc treaba voastra. Gemeni Cuvintele va vin usor si toti din jur par a va raspunde bine. Ar fi bine sa fie asa si cu comunicarea in familie zilele urmatoare. Aveti ceva asperitati de depasit ce au legatura cu a deveni mai intelepti in comunicarea cu familia. Pana duminica,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

