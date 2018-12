Stiri pe aceeasi tema

- Solstițiul de iarna este un fenomen care are loc anul acesta sambata, pe 22 decembrie, in cea mai scurta zi din an. Acest eveniment se intampla de doua ori pe an, o data in decembrie și o data in luna iunie.Fenomenul are loc din cauza rotirii Pamantului in jurul Soarelui.

- Acum, in decembrie 2018, Luna plina in Rac are loc o data cu solstitiul de iarna, deci exista o semnificatie puternica pe care trebuie sa o stim ! Desi Luna plina de decembrie, supranumita si SuperLuna plina, va fi vizibila in noaptea solstitiului vineri 21 decembrie, Luna plina este declarata oficiala…

- Horoscop lunar general - ianuarie 2019 Marte intra in Berbec: perpetuum mobile In data de 1 ianuarie, Marte intra in semnul domiciliului sau diurn, Berbecul, de unde anima și dinamizeaza atmosfera astrala a inceputului de an inca din primele ore ale sale. Așadar, cel puțin debutul acestui an vine…

- S-a schimbat directia karmica cosmica, prin schimbarea pozitiei Nodurilor Lunare; Jupiter si-a facut deja debutul ceresc in aventurosul Sagetator pe care il si patroneaza; rebelul Uranus retrograd s-a reintors in Berbec pentru o vreme; Mercur va intra si el retrograd in Sagetator. Ca si cum…

- Horoscop luni, 12 noiembrie 2018. Capricornii pot starni conflicte, cu urmari pe termen lung Horoscop, luni, 12 noiembrie 2018 – Berbec: Ești tentat sa acționezi fara sa stai prea mult pe ganduri, chiar daca asta inseamna sa te consumi mai mult decat ar fi cazul. Horoscop, luni, 12 noiembrie 2018 –…

- Berbec Te simți dispus/a sa incerci marea cu degetul și sa te aventurezi in mai multe relații. Nu ar trebui sa te hazardezi, ci sa stai sa analizezi cu atenție opțiunile, pentru ca riști sa te confrunți cu dezamagiri. In luna ianuarie, poți avea parte de o intalnire total neașteptata cu o persoana…

- Saptamana incepe cu un ton cu adevarat romantic din pricina trigonului format de Soare cu Neptun in Pesti… dar totul se schimba … dupa numai cateva ore de visat cu ochii deschisi, lumea reala isi intoarce fata spre noi!Asta se intampla pentru ca Uranus, marele rebel si imprevizibil, aflat retrograd…