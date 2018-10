Horoscop weekend 19-21 octombrie 2018. Ce îţi aduc energiile mixte şi opuse din acest weekend? Aceste trei zile sunt marcate de cele doua evenimente astrale: Vineri 19 octombrie 2018 are loc un dublu tranzit pentru Mercur : pe de-o parte Mercur va fi in trigon cu Neptun, pe de alta va fi in cuadratura cu Marte. Facem balet intre doua energii total opuse ! Luna este in visatorul Pesti. Ce sa faci cu Luna in Pesti ? Vineri 19 octombrie 2018 are loc un dublu tranzit pentru: pe de-o parteva fi in trigon cu, pe de alta va fi incubalet intre doua energii total! Luna este in visatorul. Ce sa faci cu Luna in La ce ne ajuta visatorul Neptun? Ti se va stimula creativitatea, imaginatia, sensibilitatea si spiritualitatea. Mintea este deschisa spre vise fanteziste. Sensibilitatea crescuta de Neptun ajuta la orice munca ce implica armonie precum poezia, muzica si dansul. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

