- Astrele vin in ajutorul femeilor și ne dezvaluie care sunt nevoile barbaților in relații in funcție de semnul lor zodiacal, scrie estisuperba.ro. Tu le știai? Citeste si Zodiac chinezesc saptamana 19-25 februarie 2018. A inceput Anul Nou Chinezesc! Afla cum este influentata zodia ta BERBEC:…

- BERBEC: cea mai senzuala zodie Acești nativi nu sunt cei mai draguți nativi din zodiac, insa sunt persoane energice care au un farmec și o carisma irezistibila, scrie estisuperba.ro. Din acest motiv, berbeci nu duc niciodata lipsa de admiratori. Citeste si Singura femeie din zodiac…

- TAUR: Luna martie este o luna importanta din punct de vedere sentimental pentru acești nativi. Taurii vor avea parte de un nou inceput și este posibil sa se indragosteasca cum nu au mai facut-o pana acum. Daca taurii sunt deja intr-o relație, vor avea parte de momente intense alaturi…

- HOROSCOP MARIANA COJOCARU 2018 BERBEC Datorita faptului ca Marte, patronul astral, va fi conjunct cu Jupiter in casa castigurilor materiale si aliantelor, Berbecii vor avea un 2018 foarte bun. Toti nativii care vor dori sa aiba o viata mai buna vor avea posibilitatea de a accede la un job…

- RAC: Nativii din rac sunt cei mai emotivi din zodiac. ei simt o nevoie constanta de dragoste și afecțiune, dar mai ales de atenție. spre deosebire de celelalte semne zodiacale, racii au un suflet de aur și știu cel mai bine cum sa iubeasca și sa prețuiasca persoana de langa ei. Racii…

- Cand Venus, planeta Iubirii, se afla in zodia Pești: visam la o iubire ca in filme; suntem mai romantici și mai sensibili; trecem peste prejudecați sau “bariere” sociale, culturale sau spirituale; ne indragostim de persoane cu probleme, pe care vrem sa le ajutam și pentru care suntem gata sa…

- Luna Noua și eclipsa parțiala de Soare din data de 15 februarie. Aceasta Luna Noua coincide cu Anul Nou Chinezesc (anul Cainelui de Pamant). Berbecii trebuie sa rezolve problemele provocate de alții. Situația ii deranjeaza, dar e bine sa nu se certe cu șefii. Taurii pun accent pe cariera.…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o zi grea. Se vor trezi nesiguri pe ei și vor fi irascibili inca de dimineața. Acest lucru le va afecta relațiile cu cei din jur și risca sa piarda persoane dragi lor. TAUR: Taurii se gandesc la bani azi. Au tot cheltuit…

- Berbecii vor avea parte de caștiguri financiare serioase in perioada urmatoare. Din lunile martie și aprilie lucrurile se vor reașeza pentru ei din punct de vedere profesional. Taurii trebuie sa fie extrem de atenți la ce se va intampla cu ei din punct de vedere profesional. Nimic nu va mai…

- Previziuni karmice februarie 2018 – Ce se intampla cu fiecare nativ ZODIILE DE AER Gemenii fac eforturi mari sa descopere anumite adevaruri, sa treaca prin anumite experiențe, prin aventuri care sa ii faca sa vada viața altfel. Balanțele și Varsatorii sunt și ei deciși sa…

- BERBEC: Daca ești acel gen de femeie care nu sta pe ganduri și vrea sa-și intemeieze o familie, atunci barbatul ideal pentru tine este barbatul leu. Daca ești mai aventuriera și iți place sa experimentezi și sa exploreze, atunci cel ma potrivit pentru tine este barbat sagetator. TAUR:…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal au anumite nemulțumiri care pot genera discuții aprinse și obositoare. Acestea pot fi puțin exagerate și pot conduce la conflicte de amploare. TAUR: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal au un chef nebun de distracție azi. Ar…

- BERBEC: Luna ce urmeaza se anunța plina de provocari pe plan sentimental pentru acești nativi. Vor fi nevoiți sa ia decizii importante și va trebui sa dea piept cu realitatea. TAUR: Viața amoroasa nu este prioritara pentru tauri in luna februarie, ci se vor axa pe cariera mai…

- BERBEC: Berbecii nu au o zi buna azi. Sunt confuzi și nu știu cum sa rezolve anumite probleme pe care le au in familie. Cel mai bine este sa comunice și sa stea alaturi de cei dragi ma mult. TAUR: Taurii nu sunt deloc mulțumiți de starea lor financiara și li se pare ca partenerul…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal sunt predispuși la dureri de cap in luna februarie, dar este posibil sa aiba și probleme cu dinții sau chiar cu petele pe fața. TAUR: Taurii au un sistem imunitar excelent, in general, insa in aceasta perioada este posibil sa se…

- Horoscopul banilor pentru luna februarie 2018Iata cum stai cu banii in luna februarie: Berbecii vor sta bine la capitolul profesional. Vor avea parte de tot felul de eveniment in urma carora vor lua bani frumoși. Taurii și Gemenii vor fi și ei favorizați de astre din punct…

- BERBEC: Berbecii au pus ochii mai de mult pe o persoana pe care nu și-o pot scoate din cap. Acum este momentul sa acționeze. Daca stau cu mainile in san, nu vor fi niciodata impreuna. TAUR: Taurii tind sa fie neincrezatori in forțele proprii și acest lucru ii impiedica sa realizeze…

- Totuși, au și astrele un cuvant de spus pentru ca pana la varsta de 30 de ani suntem guvernați de zodia in care ne-am nascut, scrie estisuperba.ro. Apoi, odata cu implinirea acestei varste, lucrurile se schimba in horoscop și ascendentul pe care il avem se impune asupra personalitații și acțiunilor…

- BERBEC: Berbecii vor avea parte de o perioada extraordinara din punct de vedere amoros. Vor face o schimbare radicala in viața lor și vor avea parte doar de lucruri bune in urmatoarele 3 luni. TAUR: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o viața intima extrem de activa…

- BERBEC: Persoanele cu care se vor intersecta acești nativi azi vor avea un efect benefic in viața lor și ar fi mai bine daca ar pastra acești oameni in viața lor mai mult timp. TAUR: Taurii tind sa aiba o atitudine superficiala azi și s-ar putea sa aiba mai multe conflicte…

- Ianuarie Taurii se vor concentra pe viata sentimentala, acolo unde au multe de rezolvat, in timp ce Berbecii se vor lovi de crudul adevarat, scrie lyla.ro. Nativii din Berbec vor afla in prima luna din an lucruri dureroare despre oamenii in care si-au pus increderea. Citeste si Horoscop…

- Se poate spune ca pentru zodiile de aer incepe cel mai greu an. Acești nativi sunt nevoiți sa dea dovada de mai multa maturitate, de mai multa perseverența, de seriozitate cat cuprinde. Gemenii vor avea ocazia sa recunoasca o serie de adevaruri despre problemele lor emoționale și trebuie sa…

- ERBEC: Berbecii ar trebui sa-și dedice ziua de azi unor acțiuni pe care le-au tot amanat. Este momentul ca rezolve probleme din trecut pentru ca nu pot fi ignorate la nesfarșit. TAUR: Taurii nu se vor simți bine azi in compania prietenilor și a nimanui. Prefera sa se izoleze…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal pot fi ușor cuceriți pe ringul de dans. Demonstreaza-i ca ești vesela, spontana și pregatita de distracție. TAUR: Taurii vor fi cuceriți in noaptea dintre ani cu mancarea tradiționala. Daca ai gatit ceva special, ofera-i. Daca nu…

- BERBEC: Berbecii ar trebui sa mearga la o petrecere unde sa fie inconjurași de multa lume și sa nu stea singuri acasa. Vor fi in centrul atenției și este posibil sa fie remarcați de cineva alaturi de care sa inceapa o relație frumoasa. TAUR: Taurii ar trebui sa se sarute cu…

- BERBEC: Berbecii vor sa dea impresia ca nu sufera ca sunt singuri, insa nimeni nu știe ce se afla de fapt in sufletul lor. Ar fi mai bine daca s-ar concentra asupra domeniului financiar și și-ar plati datoriile pana la sfarșitul anului. TAUR: Povestea de dragoste pe care taurii…

- Astrele ne dezvaluie ce are de facut fiecare zodie pentru a se bucura de un an nou plin de impliniri și fara lipsuri, scrie estisuperba.ro. Iata ce trebuie sa faci tu: Citeste si HOROSCOP 2018: Zodiile care isi cunosc sufletul pereche si devin parinti. Este anul lor BERBEC: Berbecii…

- Zodia care va avea multe de caștigat la final de an: toate lucrurile bune i se vor intampla! GEMENI: Nativii acestei zodii vor avea șanse foarte mari sa gaseasca o noua sursa financiara, iar relațiile profesionale de la actualul loc de munca iți vor oferi oportunitați noi și favorabile.…

- BERBEC: Berbecii vor lasa lucrurile sa mearga de la sine pana la sfarșitul anului, scrie estisuperba.ro. Se simt lipsiți de energie și nu vor sa se mai ridice din pat sau sa iasa din casa. Pentru ei, acest anotimp este cel mai greu. Citeste si Horoscop 26 decembrie 2017: Cine sufera…

- BERBEC: Berbecii vor lasa lucrurile sa mearga de la sine pana la sfarșitul anului. Se simt lipsiți de energie și nu vor sa se mai ridice din pat sau sa iasa din casa. Pentru ei, acest anotimp este cel mai greu. TAUR: Taurii vor reuși in cele din urma sa-și dea seama ce se petrece…

- Previziuni karmice 18-24 decembrie 2017: Ce se intampla cu zodiileZODIILE DE FOC: Berbecii vor fi mai in priza ca niciodata in aceasta perioada. Au de facut o serie de lucruri, iar multe sarcini nu sunt stabilite de ei, ci de cei de care depind. Nu vor putea refuza mai nimic. Trebuie…

- BERBEC: Acești nativi trebuie sa infrunte provocarile care vor veni in aceasta saptamana. Este momentul sa faca ceva pentru a-și ridica standardele sau pentru a-și inalța cat mai sus locul in societate. TAUR: Taurii sunt pe punctul de a caștiga o mulțime de lucruri in aceasta…

- Fiecare persoana are secretele ei pe care nu le impartașește cu oricine, insa astrele ne vin in ajutor și de aceasta data, scrie estisuperba.ro. Afla care este dorința partenerului tau și vezi daca ți se potrivește ce spun astrele despre tine! BERBEC – vrea sa fie lider și iși dorește sa obțina…

- BERBEC: Fertilitate si belsug. toate visele lor se vor implini. Profitati si luati din viata ce e mai bun si frumos. Citeste si HOROSCOP 2018 MIHAI VOROPCHIEVICI: Cine da lovitura anul viitor. Ce spun runele despre noroc, iubire, sanatate cariera TAUR: Taurii au o saptamaa de atentionari,…

- Berbecii pot avea un an financiar bun. Sunt susținuți financiar mai mult din august incolo, fiind o perioada lunga de doi ani și jumatate in care ei trebuie sa demonstreze ca sunt capabili și puternici și ca se pot susține singuri și ca pot lua decizii corecte din punct de vedere financiar, corelat…

- BERBEC: Acești nativi ar trebui sa-și concentreze intreaga atenție asupra lucrurilor cu adevarat importante pentru ei și care nu necesita amanare. Ar trebui sa colaboreze cu cei din jur pentru ca acest lucru le va permite sa rezolve ce și-au propus. TAUR: Carisma și farmecul…

- BERBEC: Azi, acești nativi au tendința sa subestimeze orice lucru bun li se intampla. Cel mai bine și cel mai indicat ar fi sa te uiți in jur, la cei care nu au atat de multe lucruri ca și voi. TAUR: Taurii tind sa exagereze azi și ii pot enerva pe cei din jurul lor cu insistența…

- BERBEC: Acești nativi primesc ajutor din partea umor persoane care au incredere totala in ei și in abilitațile lor. Acest lucru le va aduce numai beneficii acestor nativi și se vor bucura de compania celor din jur. TAUR: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal se gandesc doar…

- In anii karmici 1, avantajati sunt Leii, Fecioarele, Taurii, Gemenii si Capricornii, adica unii din cei mai caposi nativi din zodiac. Aceste zodii sunt puternic influentate de cifra 1 in viata deoarece isi doresc sa fie lideri in tot ceea ce fac. Exceptie fac Berbecii, care nu vor avea un an 2017…

- BERBEC: Berbecii sunt prudenți azi și se gandesc de „n” ori inainte de a face ceva pentru a nu greși. Sunt atenți mai ales la investițiile pe care trebuie sa le faca, ca nu cumva sa risipeasca tot ce au agonisit și așa și trebuie, nu-i așa? TAUR: Azi sunt favorizate impacarile…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal se gandesc doar la faptul ca se concentreaza prea mult pe munca și sunt extenuați. Vor sa se relaxeze și sa se distanțeze puțin de rutina cotidiana. Este adevarat ca ar avea nevoie de o vacanța. TAUR: Nativii nascuți in taur sunt…

- Previziuni karmice: Zodiile care vor primi ceea ce merita Nativii care sunt pe lista scurta a karmei sunt Gemenii, Racii și Scorpionii. Persoanele guvernate de aceste semne zodiacale au de realizat o serie de lucruri care țin de confortul lor. De acum vor trebui sa puna mai mult umarul…

- Berbecii au parte de multe surprize și schimbari: o noua iubire, șansa de a calatori sau vești legate de cariera.Taurii gasesc noi surse de venit, primesc bani, bonusuri și cadouri. Iubirea poate veni de peste mari și țari. Gemenii trebuie sa iși asculte cu mai multa atenție partenerul,…

- Previziuni karmice 2018 – TOATE ZODIILEZODIILE DE FOC: Leii și Sagetatorii sunt in vizorul astrelor inca din primele luni ale lui 2018. Leii au avut un 2017 benefic, iar 2018 va fi și mai mulțumitor. Leii și Sagetatorii vor fi vedetele anului karmic 2, un an al iubirii, al reintregirii.…

