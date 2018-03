Stiri pe aceeasi tema

- Sambata 17 martie, are loc Luna Noua din Pesti. Aceasta Luna Noua va aduce energia proaspata a unui nou inceput – generat si de energia sosirii primaverii, alt nou inceput – dar ne va expune si in fata unor rani dureroase datorita alinierii apropiate de micuta planeta Chiron, supranumita si Vindecatorul…

- Luna Noua este in conjunctie cu Chiron, vindecatorul de rani. Chiron a fost in Pesti de 8 ani pana acum si va parasi zodia Pestilor pentru a se muta in Berbec incepand din 18 aprilie 2018. Acum ne scufundam in ultimele lectii pe care Chiron in Pesti ni le trimite, asa cum a tot facut-o in…

- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…

- Saptamana trecuta, Jupiter a devenit retrograd si va fi asa pana in iulie. Dar acesta nu este singurul tranzit major al lunii martie. In aceasta saptamana, Marte intra in Capricorn pentru sase saptamani, ceea ce va face ca toate semnele zodiacale sa ia tot ce spun mai in serios decat de regula. Deci…

- HOROSCOP 13 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Posibil sa fii nevoit sa te imparti intre indatoririle socio-profesionale si cele domestice. Tentante sunt cele profesionale, insa membrii familiei si urgentele casei iti vor atrage in mod special atentia. Daca te focusezi prea mult pe…

- Relatiile cu ceilalti sunt si ele influentate de configuratiile astrale ale momentului. Horoscopul saptamanii 12-18 martie 2018 are drept eveniment astral principal Luna Noua din Pesti. O Luna noua reprezinta finalul unui ciclu si inceputul altuia nou cu durata de 28 zile. Luna Noua…

- Berbec – Horoscop 11 martie 2018 Ai ocazia de a lua legatura cu o multime de oameni, chiar si cu persoane cu care nu ai mai vorbit de ani de zile, deoarece azi sunt favorizate revederile si impacarile. Adu-ti aminte de un prieten cu care poate nu te-ai inteles bine in ultimii ani si…

- Berbec - Puteți primi vești de departe și puteți face planuri pentru o mica escapada. Aveți un tonus foarte bun astazi. Taur - Azi este o zi foarte buna pentru bani. Reușiți sa transformați o paguba...

- Aceasta este o saptamana cu totul speciala din punct de vedere astral datorita unor aspecte si conjunctii atipice, cum sunt Mercur, Venus si Chiron in Berbec dar si intrarea lui Jupiter retrograd pana in iulie, planeta responsabila de noroc, crestere si intelepciune. Toate acestea isi fac simtita…

- Berbec - poate fi o zi in care stabliți niște punți cu niște persoane din viața voastra Taur - se pot gandi la iubire, este vorba despre ceea ce simte celalalt Gemeni - distracție, s-ar putea sa ajungeți in niște locuri in care nu ați mai fost Rac - zi foarte frumoasa de petrecut…

- Horoscop dragoste. Berbec Eviti de ceva vreme chestiuni domestice, insa acum este o perioada propice sa le lamuresti. Daca nu le transformi in prioritati, pot deveni probleme grave, mai ales ca se anunta oportunitati in cariera ce te vor indeparta si mai mult partenerul de cuplu. Trateaza fiecare…

- Horoscopul saptamanii 26 februarie-4 martie 2018 este marcat de prima dintre cele doua Luni Pline care vor avea loc in luna martie. La fel ca in ianuarie, in martie vor fi doua Luni Pline: prima, in noaptea de 1 spre 2 martie, iar a doua, in 31 martie. Luna Plina de la inceputul lui…

- HOROSCOP 22 februarie 2018. Se anunța vremuri grele pentru fiecare zodie, insa numai an va avea parte de o rasturnare de situație și va crede ca toate i se intampla numai ei. Fii pregatit și pentru rasturnari majore de situație, pentru ca acestea pot aparea chiar și in cele mai organizate și stabile…

- Berbec 21.03 – 20.04 Vei avea incredere ca tot ceea ce vei incerca iți va oferi o experiența placuta și nu vei regreta deloc. Din pacate, in realitate lucrurile nu vor sta așa. Micile aventuri te vor costa bani și increderea unor prieteni. Ar fi bine sa fii mai precaut și sa nu te bagi in tot ceea…

- Ai observat ca uneori te simți mai bine cand porți anumite culori? Aceasta stare se traduce prin compatibilitate cromatica, ceea ce inseamna ca semnul tau zodiacal rezoneaza cu acele culori. Semnele zodiacale sunt caracterizate de anumite culori, care sunt benefice. Astfel, in funcție de momentul…

- HOROSCOP CHINEZESC 2018: Anul Cainelui de Pamant va fi unul al schimbarilor radicale. In 2018 trebuie sa fim solidari și sa comunicam mai mult, acestea fiind o parte dintre elementele ce definesc Cainele de Pamant, potrivit karmaweather.com. Daca iți propui de multa vreme sa te lași de fumat,…

- HOROSCOP 16 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Astazi resimti acut nevoia clarificarii statutului tau social, dar mai ales relational si ai energia necesara pentru a rezolva aceste aspecte. Interactiunea cu cat mai multe persoane, din medii cat mai variate, iti faciliteaza accesul…

- Berbec Poate nu crezi, dar esecul tau va fi legat de domeniul profesional. Desi esti o persoana muncitoare, ambitioasa, care isi doreste sa evolueze, tocmai aceasta dorinta te va impiedica sa mai ai o viata normala, sa faci promisiuni pe care sa le respecti sau sa iti iei o serie de angajamente…

- Dar la acest moment, totul pare neclar pentru ca nu ne impacteaza inca viitorul direct sau imediat, desi simtim in aer intensitatea energetica prezenta. Adanc in noi, simtim ca ea va avea un efect profund asupra viitorului nostru, dar nu putem intui exact care vor fi aceste schimbari. Chiar…

- Horoscop 9 februarie 2018. Pastrati-va calmul si incercati sa nu va implicati in dispute, ca sa nu faceti afirmatii sau gesturi pe care le-ati putea regreta mai tarziu! Berbec – Horoscop 9 februarie 2018 Rezista ispitei de a cheltui suma de bani pe care ai reusit…

- HOROSCOP BERBEC Participa cu entuziasm la orice confruntare de natura intelectuala, pentru ca esti foarte bine pregatit din acest punct de vedere. Detii informatiile si cunostintele necesare pentru orice competitie de idei, examenele pot fi trecute cu brio, discutiile cu persoanele care…

- In noiembrie, Jupiter se va muta in "casa Iubirii" din astrograma Leilor, unde va ramane pana in noiembrie 2019. Așadar, va fi randul Leilor sa se bucure de mare noroc in dragoste. Dar, ajutate de Venus, planeta Iubirii, toate zodiile trec prin perioade in care iși pot consolida actuala relație…

- Indiferent de ce spun vorbele sau zicatorile, banii sunt doar o energie pe care o folosesti ca sa deschizi sau sa inchizi usa prosperitatii in viata ta. Iar aceasta usa depinde foarte mult de ceea ce gandesti. Daca tu crezi ca banii sunt murdari sau nu aduc fericirea, fii sigur ca vei avea…

- Berbec - an de corectarea a greselilor, trebuie sa-si asume responsabilitati, scrie kfetele.ro. Citeste si Zodia Varsator: Modurile prin care poti sa iti schimbi viata pana pe 18 februarie Taur - prietenii si casatorii in anul viitor. Petrece timp mai mult in natura. Gemeni -…

- Berbec In viziunea ta, a fi curajoasa inseamna a nu-ti fie teama de intuneric, de boala si nici chiar de moarte. Pentru tine, viata se traieste in prezent, doar o singura data, asa ca dai tot ce ai mai bun pentru a trai frumos si bine. Nu te gandesti la consecinte, ci doar ai curajul sa gresesti,…

- HOROSCOP 23 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Iata o zi in care te poti ocupa numai de tine si de mofturile tale. Mergi la o sedinta de masaj, la un tratament de intretinere corporala sau hoinareste prin locurile preferate alaturi de cineva drag. Chiar daca indatoririle domestice sau…

- Horoscop 19 ianuarie 2018. Scorpionii cauta vinovați, în anturajul apropiat, pentru tot ce nu funcționeaza cum trebuie Horoscop 19 ianuarie 2018 – Berbec Va trebui sa fii foarte atent la mesajele pe care ți le transmit prietenii, mai ales în cazul în…

- Berbec - este copilul zodiacului, dar trebuie sa dea un examen de maturitate profesional in acest an. Este un an prielnic pentru a avansa.Financiar le merge bine, pot aparea moșteniri.Sa nu se bazeze pe nimeni in acest an, sa nu-și faca concediul cu prietenii. Nu e un an de distracții.…

- Berbec - Ei trebuie sa invete sa vorbeasca pentru ei insisi si sa se accepte asa cum sunt. Taur - Trebuie sa invatati sa acceptati lucrurile asa cum sunt si sa gasiti o modalitate de a va usura provocarile.

- Iata ce va rezerva astrele pentru marți, 9 ianuarie 2018. Horoscop 9 ianuarie – Berbec Te simti ciudat azi in pielea ta, parca toata lumea te ocoleste, parca nimeni nu te intelege sau nici macar nu observa ca existi, ceea ce naste o stare emotionala negativa in inima ta.…

- Daca ești nascuta in zodia VARSATOR, insemna ca astrele nu ți-au pregatit o surpriza placuta pe plan amoros. Oricat de mult ai aștepta sau cauta pe cineva cu care sa fii compatibila 100%, in zodiac nu se afla un barbat care sa corespunda cerințelor tale. Aceste femei au o fire complexa și…

- Berbec Invata sa renunti la gandirea negativa care te macina de o vreme si sa gandesti doar pozitiv. Bucura-te de fiecare lucru bun care ti se intampla zilnic si fii atenta la detalii. Cateodata, o perspectiva diferita asupra vietii iti poate insenina o zi mohorata. Citeste si HOROSCOP…

- Cuadratura Luna-Marte poate induce dificultati de comunicare si o stare generala de irascibilitate. Intr-un astfel de context astral este recomandat sa ne pastram calmul, sa fim toleranti cu punctele de vedere ale celorlalti si, indiferent de dificultatile intampinate, sa incercam sa vedem…

- HOROSCOP BERBEC O zi ca aceasta e perfecta pentru a sta putin de vorba cu tine insuti pentru a-ti trasa caile urmatoare spre marile tale vise. Doresti o schimbare in cariera iar informatia pe care o gasesti azi sau sfatul experimentat venit de la cineva mai matur pot avea efect stimulativ asupra…

- HOROSCOP 28 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Azi ai o sansa cu totul speciala de a te remarca, de a atrage toate privirile asupra ta, pentru ca esti, de departe, cel mai bun intr-o confruntare. Increderea deplina care ti se citeste pe chip te ajuta sa iesi in evidenta si astfel…

- HOROSCOP 27 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Ce iubesti tu cel mai mult? Sa fii seful, asa e, si asta vei cauta si azi in aventura care ti se deschide in fata ochilor. Nu te preocupa atat de mult rezultatul, destinatia, ceea ce te asteapta la final, cat senzatia de satisfactie…

- HOROSCOP 2018. Berbec Esti plin de energie si te bucuri de pofta de viata. Atentie la perioada dintre mijlocul lui ianuarie si inceputul lui martie, cand exista pericolul unor accidentari, in special arsuri cauzate de foc. Spre sfarsitul anului pot aparea cateva probleme legate greutatea in…

- Berbec. Produsele electrocasnice va sunt la indemana. Taur: Cuverturile si covoarele romanesti cu motive moldovenesti, fetele de masa cu motive traditionale. Gemeni: Pernutele si canutele zamislite cu drag de mesterii romani, vasele din lut si ceramica de Horezu sunt pentru voi leac…

- HOROSCOP 17 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) In acest weekend, atentia iti va fi atrasa de relatiile cu anturajul apropiat si de activitatile comune cu acesta planuite de multa vreme. Contextul astral din aceste zile te va ajuta sa-ti selectezi persoanele carora le vei mai acorda sprijin…

- Berbec Iti place sa fii dominatoare, iar acest lucru nu este benefic pentru o prietenie, dar nici pentru o relatie. Unii te considera mult prea rebela si dificila, motiv pentru care prefera sa nu se implice. Taur Unii nu te plac pentru ca te considera mult prea serioasa. Nu iti…