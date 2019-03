Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 5 martie 2019! Acești nativi nu se simt in apele lor in ultima perioada și sunt lipsiți de energie. Tot ce trebuie sa faca este sa fie atenți la ceea ce consuma. Profesorul Radu Ștefanescu ofera sfaturi importante pentru fiecare zodie in parte.

- Horoscop 18 februarie 2019. Ziua va incepe cu vesti bune atat in sfera emotionala, cat si in cea profesionala. Multi nativi vor avea parte de noroc in cariera si sanse mari de a obtine laude si apreciere din partea superiorilor. In dragoste, se anunta clopote de nunta pentru unii nativi.

- Horoscop de weekend! In acest weekend acești nativi trebuie sa fie foarte atenți la intalnirile la care vor face parte. Profesorul Radu Ștefanescu ofera sfaturi și vești bune, dar și advertismente, tuturor zodiilor in parte.

- HOROSCOP 17 IANUARIE 2019 BERBEC Nu te crampona de fleacurile care nu-ti convin, pentru ca de acestea nu scapi niciodata. Abordeaza o atitudine vesela, indiferenta la ceea ce altadata te-ar fi suparat. Prefa-te ca nu vezi sau nu auzi nimic din ceea ce te-ar putea deranja, pentru ca aceasta e atitudinea…

- Intrarea lui Mercur in mers direct este un eveniment benefic pentru intreaga harta zodiacala. Evenimentul a inceput pe 7 decembrie 2018 si va continua pana pe 5 martie 2019. Mercur este planeta care conditioneaza negocierile, semnarea contractelor sau inceperea unor noi proiecte.

- Intrarea lui Mercur in mers direct este un eveniment benefic pentru intreaga hartE zodiacalE. Evenimentul a inceput pe 7 decembrie 2018 xi va continua panE pe 5 martie 2019. Mercur este planeta care conditioneazE negocierile, semnarea contractelor sau inceperea unor noi proiecte. }n 2019 Mercur va retrograda…

- Prima ediție de "battle-uri", dupa ce chefii și-au ales cei 18 concurenți care sa formeze echipele, incepe cu o provocare care le aduce zambetul pe buze, dar care intinde nervii la maximum, in același timp.

- Burak Ozcivit este considerat a fi unul dintre cei mai frumoși actori din lume. De origine turc, acesta a sucit mințile tuturor doamnelor și domnișoarelor in toate producțiile la care a participat.