- Pompierii constanteni intervin duminica dupa amiaza in localitatea Ciobanu pentru a lichida un incendiu ce se manifesta la o casa. Din primele informatii, flacarile au cuprins o camera a locuintei. Doua persoane, mama si fiica ar fi suferit arsuri.Potrivit ISU Constanta, la fata locului intervin pompierii…

- Horoscop 19 mai 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 19 mai 2019 - Berbec: Este o zi deosebit de intensa și de aceea nici nu se recomanda sa iți propui sa o transformi intr-o zi de odihna ci intr-una de bunavoința și de bunatate fața de tine și cei din jur. Horoscop 19 mai 2019…

- Horoscop 14 mai 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 14 mai 2019 - Berbec: Ai ocazia de a ajunge la concluzii sanatoase despre banii proprii și modalitațile realiste de a-ți spori veniturile. Este mult mai sanatos sa te bazezi pe tine, in primul rand. Horoscop 14 mai 2019 - Taur:…

- Horoscop 10 mai 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 10 mai 2019 - Berbec: Poți ajunge sa iți storci mintea ca sa gasești soluții pentru conflictele de azi și sa observi ca nimic nu se leaga. Poate ca problema e evaluarea ta inițiala, posibil eronata. Horoscop 10 mai 2019 - Taur:…

- Horoscop 6 mai Berbec E un moment excelent pentru a te apropia cu delicatete de cei dragi si a-i sprijini cu ceva ce au nevoie. O zi plina de sentimente puternice, in care iti poti ingriji sufletul cu mai multa energie pozitiva. Horoscop 6 mai Taur E posibil ca astazi sa te afli…

- "Lilith sau Luna Neagra a intrat in Pești și va sta aici pana pe 27 ianuarie 2020, cand va intra pentru noua luni in Berbec. Da, da, da, știu. Toata lumea se ingrozește de Lilith. Și asta pentru ca niște misogini au apucat sa ii scrie povestea. In mitologie, Lilith a fost prima femeie a lui Adam,…

- BerbecOscilezi in aceasta saptamana intre dorinta de a te interioriza cat de mult posibil si a fi in centrul atentiei celorlalti. Cu putin efort le poti imbina cu succes pe amandoua. Ai nevoie de odihna, meditatii interioare, relaxare si detasare de cotidian. Sanatatea iti poate juca ceva feste. Vulnerabile…