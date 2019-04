Stiri pe aceeasi tema

- Zodia poate spune multe despre noi, chiar si puterea magica cu care ne-am nascut!BerbecBerbecul este curajos si puternic.Cei nascuti sub acest semn au capacitatea de a activa si de a reincarca amulete puternice si talismane deoarece detin forta primaverii.

- HOROSCOP. Mercur retrograd 2019. De trei sau patru ori in fiecare an, planeta Mercur pare a fi in mișcare cu spatele pe cer timp de aproximativ 3 saptamani. Acest fenomen se numește Mercur retrograd.

- Vrei sa afli daca in viața viitoare vei avea mai mult noroc sau pur și simplu ești curioasa daca vei ajunge un delfin, o omida sau daca vei duce, la propriu, o viața de caine? Iata in ce te vei reincarna in funcție de zodie.

- Stii deja ca unele zodii nu sunt compatibile si ca astrele decid viitorul unui cuplu. Dar sigur nu stiai ca exista zodii opuse si ca acestea se pot calcula destul de usor, numarand pana la sase.

- Hososcop Berbec Esti atent(a) la nevoile familiei, iar acest lucru se traduce prin relatii stranse cu rudele apropiate. Daca totul merge bine, nu te culca pe-o ureche. Este nevoie de eforturi constante pentru ca atmosfera armonioasa dintre voi sa reziste. La nivel profesional, parerile tale…

- Weekendul acesta va fi memorabil pentru cei care au trecut prin Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgența Mavromati Botoșani. Atat cadre medicale cat și pacienți au fost nevoți sa asiste la o scena oribila.

- HOROSCOP Urania pentru perioada 9 - 15 februarie. HOROSCOP BERBEC. Intre 9 și 11 februarie, in zorii zilei, perioada plina de energie, dar și de provocari. Nativii vor avea destule motive sa se agite și, eventual, sa se enerveze sau sa oboseasca alergand de colo-colo, trudind la locul de munca sau…

- HOROSCOP BERBEC Intre 2 și 3 februarie dupa-amiaza, perioada de asumare a unor responsabilitați profesionale, efort de a-și menține autoritatea și de a conduce prudent o activitate publica. Intre 3 februarie, dupa ora 15:03, și zorii zilei de 6 februarie, intalniri intr-un context neobișnuit cu niște…