Horoscop weekend 12-14 octombrie 2018. Luna în Săgetător! Cum să profitam, ce să evităm? Luna in Sagetator ne da o energie buna. Avem nevoie de energia aceasta acum ? Desigur ca avem. Contextul planetar este oarecum tensionat: Venus este retrograd in Scorpion si ne pune toate relatiile la testat, scormonind in adancuri dupa secrete, tabuuri, vechi dureri ce trebuie eliminate. Iata ce inseamna pentru tine Venus retrograd in Scorpion 6 saptamani! Mercur, planeta comunicarii, a intrat si ea in Scorpion pana pe 30 octombrie, iar acesta este cel mai dur tranzit al lui Mercur prin zodii. Focusul direct pe comunicarea abrupta poate aduce probleme dar si solutionari. Iata ce iti aduce… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net este retrograd in Scorpion si ne pune toate relatiile la testat, scormonind in adancuri dupa secrete, tabuuri, vechi dureri ce trebuie eliminate. Iata ce inseamna pentru tineretrograd in Scorpion 6 saptamani!, planeta comunicarii, a intrat si ea in Scorpion pana pe 30 octombrie, iar acesta este cel mai dur tranzit al luiprin zodii.direct pe comunicarea abrupta poate aduce probleme dar si solutionari. Iata ce iti aduce…

Stiri pe aceeasi tema

- Cuvintele sunt folosite uneori ca sa evidentieze adevaruri, chiar daca socheaza. Ambele situatii sunt reale azi, cu Mercur in Scorpion si in opozitie cu Uranus. Cumva lumea ta s-a golit brusc de vorbe frumoase si amabile ? De politete? Poti auzi numai adevarul de la un nebun si sa fie suficient…

- Poti privi acest tranzit si asa : Mercur in Balanta a dorit dreptate, echilibru si conversatii usoare si placute. Ei bine, lui Mercur in Scorpion nu ii pasa catusi de putin despre dreptate si corectitudine. De fapt, el ne arata si ne reaminteste ca viata nu este intotdeauna corecta. Adevarul nu este…

- Venus retrograd ne da o noua sansa, revizuim, refacem, reanalizam, ne razgandim, rescriem vechi credinte cu unele noi si conectate la iubire, nu la frica. Venus retrograd este despre tot ce incepe cu "re-..." in relatii. Re-trograd, re-latii, re-vizuiri, re-veniri, re-descoperiri. Ce iti aduce Venus…

- Avem si o energie de sprijin de la Pluto iesit din retrograd, insa avem si doua momente de precautie si atentie in aceasta saptamana : Mercur in cuadratura cu Pluto si Venus care intra in retrograd. – Saptamana incepe cu proaspata iesire din retrograd a lui Pluto, planeta mortii, renasterii,…

- August ne asteapta si ne promite lectii, provocari, dar si vindecari. Ne cere prudenta dar ne ofera speranta si armonie. August este o luna buna, dar prima sa parte poate fi istovitoare din cauza aparitiei multor schimbari bruste care ne pot indruma spre directii pentru care nu suntem inca pregatiti.…

- August ne asteapta si ne promite lectii, provocari, dar si vindecari. Ne cere prudenta dar ne ofera speranta si armonie. August este o luna buna, dar prima sa parte poate fi istovitoare din cauza aparitiei multor schimbari bruste care ne pot indruma spre directii pentru care nu suntem inca…