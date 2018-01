Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 2 ianuarie 2018. Varsatorii vor sa evite tot ce-i consuma. Azi incep sa vada ce ii obosește sau chiar ii epuizeaza Horoscop 2 ianuarie 2018 – Berbec Este o zi cu emoții intense, cele mai multe dintre ele fiind provocate de ceea ce auzi, ce vezi și ce ești tentat sa decizi acum, deși ințelegi…

- Horoscop 30 decembrie 2017. Racii au o zi frumoasa, daca uita de supararile din relațiile cu toți cei din jur Horoscop 30 decembrie 2017 – Berbec Poate fi o zi speciala, prin momentele de inspirație pe care ți le aduce. Nu este o obligație sa ții cont de ele, dar dorința de a-ți face viața mai frumoasa…

- Horoscop 28 decembrie 2017. Capricornii iși exprima sentimentele fața de cei dragi, dar o fac prin metode mai ciudate Horoscop 28 decembrie 2017 – Berbec Este o zi frumoasa de la sine, pe care o poți schimba insa intr-una neplacuta, daca insiști cu nemulțumirile, de orice fel, și cu lista de dorințe…

- Horoscop 26 decembrie 2017. Sagetatorii vad doar lipsuri și iși exagereaza defectele care cred ei ca au generat aceasta situație Horoscop 26 decembrie 2017 – Berbec Sunt șanse ca ziua de astazi sa devina memorabila, prin contradicția majora dintre ceea ce credeai ca va fi și ceea ce se petrece in realitate.…

- Horoscop 24 decembrie 2017. Scorpionii au o zi frumoasa. Sunt atenți cu cei dragi și uita de suparari Horoscop 24 decembrie 2017 – Berbec Intregul context te invita la toleranța fața de toți cei din jur, ca sa obții acea bucurie sufleteasca pe care o cauți și de care ai mare nevoie, mai ales intr-o…

- Horoscop 21 decembrie 2017. Varsatorii intra intr-o pauza lunga. Iși analizeaza viața, ca s-o poata așeza pe baze mai sanatoase Horoscop 21 decembrie 2017 – Berbec Ai ocazia de a face ordine in propriile ganduri, planuri și intenții. Ca sa-ți fie bine, ai nevoie de preocupari serioase, dar și de o…

- Horoscop 18 decembrie 2017. Berbecii trec intr-o noua etapa in relația cu persoane fața de care au un respect deosebit Horoscop 18 decembrie 2017 – Berbec Ai ocazia de a trece la etapa urmatoare in relația cu persoane fața de care ai un respect deosebit sau de a descoperi acum motivele pentru care cineva…

- Francesca, concurenta de la "X Factor" se pare ca a reusit sa strarneasca o mica cearta intre cei patru jurati, inca din prima gala live. Acestia s-au contrazis minute bune dupa prestatia fetei.

- Horoscop 15 decembrie 2017. Sagetatorii simt ca nu sunt in stare de nimic. Nu trebuie sa dispere, vor veni vremuri mai bune Horoscop 15 decembrie 2017 – Berbec Exista pericolul unor excese de autoritate, in chestiuni care nu cer așa ceva. Poți strica relații importante doar pentru ca nu ai chef sa faci…

- Olanda se va alatura Austriei care a a trimis in octombrie o sesizare Curtii Europene de Justitie (CEJ) privind controversatul proiect ce prevede introducerea unei taxe pentru toate autoturismele care circula pe drumurile si autostrazile din Germania, a anuntat miercuri Ministerul olandez al Transporturilor,…

- Un tanar, de 28 de ani, din Motru, a fost retinut de politistii gorjeni pentru comiterea infractiunii de violenta in familie. Barbatul este acuzat ca si-ar fi agresat sotia, in varsta de 20 de ani. Oamenii legii au fost sesizati chiar de catre tanara agresata care le-a povestit acestora ca, in timp…

- Horoscop 12 decembrie 2017. Leii cad la pace cu anumite persoane și accepta condițiilor lor pentru a avea relații bune Horoscop 12 decembrie 2017 – Berbec Este o zi mult mai senina decat cele dinainte și așa vei fi și tu, spre marea bucurie a celor dragi, carora le-a lipsit foarte mult aceasta latura…

- Sute de zboruri au fost anulate, un aeroport a fost închis și cursurile din școli suspendate luni, în timp ce traficul rutier și feroviar a suferit serioase perturbari în Olanda, plasata sub cod roșu în urma "caderilor

- HOROSCOP 11 decembrie 2017 HOROSCOP 11 decembrie 2017. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de luni, 11 decembrie 2017. HOROSCOP 11 decembrie 2017 - Berbec Organizeaza-ti timpul in asa fel incat sa poti sa ajungi si la evenimentul programat pe seara. Asigura-te sa…

- Horoscop 9 decembrie 2017. Balanțele au nevoie de resurse financiare. Se pun pe treaba, nu mai așteapta de la alții Horoscop 9 decembrie 2017 – Berbec Este necesar ca, incepand de astazi, sa știi nu doar ce vrei, ci și cum poți obține, fara sa incalci drepturile celorlalți. Și ei vor acționa la fel…

- Horoscop 8 decembrie 2017. Taurii iși strica relațiile la serviciu, dupa ce le fac reproșuri colegilor sau superiorilor Horoscop 8 decembrie 2017 – Berbec Ai parte de o zi cu totul speciala, in care ai putea renunța, de bunavoie, la motivele de conflict care ți-au afectat relațiile cele mai importante.…

- Horoscop decembrie 2017: Sub configurațiile amintite, predomina entuziasmul, increderea și impresia ca orice este posibil. Dar la fel de bine se pot manifesta și lipsa de masura, nesocotința și imprudența. Din aceasta cauza, pentru a trai doar influențele pozitive și a ne feri de cele neplacute,…

- Horoscop, vineri, 1 decembrie 2017. Berbecii au tendința sa accetueze anumite conflicte. Horoscop 1 decembrie 2017 – Berbec Ziua aduce tendințe puternice, care te pot determina sa accentuezi anumite conflicte, cum ar fi cele parteneriale, sau sa domolești aceste impulsuri, deși nu va fi deloc ușor.…

- Horoscop 30 noiembrie 2017. Ziua poate deveni interesanta pentru Fecioara. Horoscop 30 noiembrie 2017 – Berbec Poate deveni o zi complicata, daca vei apasa prea mult pe cuvinte, mai ales in discuțiile cu partenerul de cuplu sau un alt partener, la fel de important. Horoscop 30 noiembrie 2017 – Taur…

- Horoscop 29 noiembrie 2017. Leii au o dispoziție senina. Ca s-o pastreze, ar trebui sa lase deoparte ce-i nemulțumește Horoscop 29 noiembrie 2017 – Berbec Cel mai mare caștig al acestei zile vine din sinceritatea diplomatica pe care o vei adopta din proprie inițiativa in toate relațiile care conteaza.…

- Infidelitatea este un obstacol peste care nu pot trece Racii, Scorpionii și Vasatorii. Ei vor pune punct relației pe care o aveau cu persoana iubita de foarte mulți ani și alaturi de care au facut planuri pentru tot restul vieții.

- Horoscop 24 noiembrie 2017. Peștii nu pot fi tulburați de nimic. Se relaxeaza și abordeaza problemele cu detașare Horoscop 24 noiembrie 2017 – Berbec Ai la dispoziție o zi intreaga pentru a te bucura de rezultatele unor gesturi frumoase pe care chiar simți nevoia sa le faci, fața de cei dragi și nu…

- HOROSCOP 24 noiembrie 2017 HOROSCOP 24 noiembrie 2017. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de vineri, 24 noiembrie 2017. HOROSCOP 24 noiembrie 2017 - Berbec Te grabesti la job sa termini repede treaba, dar acolo te ocupi mai mult de socializare, decat de ce ai de…

- Horoscop 23 noiembrie 2017. Scorpionii au probleme de comunicare. Spun prea multe cui nu trebuie sau nimic celor ar trebui Horoscop 23 noiembrie 2017 – Berbec Se complica relațiile cu unii dintre prieteni, iar starea ta de revolta împotriva lor poate duce la stricarea…

- Berbec Vei obține rezultate bune in ceea ce privește un proiect sau plan pe care ți-l faci de ceva timp. Vei avea oportunitatea de a-ți schimba modul de gandire sau anumite convingeri și asta e de bun augur. Vei descoperi ca ai multe in comun cu cineva de la serviciu. Taur Simți ca anumite relații incep…

- Horoscop 20 noiembrie 2017. Varsatorii au multe de invațat despre bani și alte valori, chiar daca au impresia ca știu totul Horoscop 20 noiembrie 2017 – Berbec Ai multe de spus, dar va conta foarte mult cum anume formulezi adevarurile in care crezi atat de mult. E posibil sa simți ca nevoia de armonie…

- Horoscop 19 noiembrie 2017. Taurii au o zi obositoare. Conflictele cu partenerii importanți scapa de sub control Horoscop 19 noiembrie 2017 – Berbec Poate fi o zi deosebit de obositoare, din cauza unor conflicte care scapa de sub control, cel mai probabil cu unul dintre partenerii de cursa lunga – cel…

- Horoscop 18 noiembrie 2017. Racii primesc solicitari de la cei dragi și conteaza mult cum vor reacționa. Au o zi intensa Horoscop 18 noiembrie 2017 – Berbec Ai ocazia de a alege care dintre dorințele care nu iți dau pace merita sa fie implinita, in sensul de a face ceva pentru asta, și care ar trebuie…

- Horoscop 17 noiembrie 2017. Gemenii comunica deschis, fara teama. Au mai multa influența asupra partenerilor Horoscop 17 noiembrie 2017 – Berbec Este o zi agreabila, care poate deveni chiar mai mult de atat, daca vei decide sa dai dovada de mai multa bunavoința fara sa aștepți ceva in schimb. Ai de…

- Horoscop 16 noiembrie 2017. Berbecii primesc ajutor. Merg mai departe cu planurile și se apropie de o realizare importanta Horoscop 16 noiembrie 2017 – Berbec Ai parte de sprijinul dorit, de la cei de la care l-ai solicitat, pentru a merge mai departe cu planurile la care lucrezi demult. Te apropii…

- BERBEC: Azi, nativii nascuți sub acest semn zodiacal ii vor spune persoanei iubite cat de mult o apreciaza și cat de mult o iubesc. Acest lucru nu se intampla atat de des și de aceea, toata lumea va fi surprinsa. TAUR: Astazi este o zi perfecta pentru a petrece timp in familie.…

- Horoscop 15 noiembrie 2017. Leii vor avea confruntari intense in anturaj, daca nu fac eforturi sa-și tempereze nervii Horoscop 15 noiembrie 2017 – Berbec Ziua de azi iți aduce mai multe momente tensionate decat te aștepți și de aceea ar trebui sa fii pregatit cu o rezerva generoasa de rabdare și bunavoința.…

- Horoscop 14 noiembrie 2017. Scorpionii au pierderi. Anuleaza niște planuri, o decizie care se va dovedi nu tocmai inspirata Horoscop 14 noiembrie 2017 – Berbec Comunicarea cu cei de care chiar ai nevoie poate avea de suferit astazi, din cauza vitezei cu care vrei sa obții raspunsurile sau aprobarea…

- Anul 2018 nu vine numai cu vești bune! Pentru trei dintre zodii va fi un an cu multe incercari pe plan amoros. Dupa mulți ani de relație vor decide sa puna punct din cauza infidelitații, de care afla &ici...

- HOROSCOP 8 noiembrie 2017 - Berbec Esti foarte preocupat de ceva legat de un prieten. Ti-a cerut sa il ajuti intr-o problema, insa tu nu prea esti de acord cu ceea ce vrea sa faca. Stai toata ziua la telefon incercand sa-l convingi ca nu este cea mai buna idee. Se pare ca reusesti! HOROSCOP 8…

- Horoscop 8 noiembrie 2017. Racii risca o cearta serioasa in cuplu. Pot preveni asta, cu atitudinea potrivita și vorbe frumoase Horoscop 8 noiembrie 2017 – Berbec Te poți incurca in propriile emoții, mai ales in cele negative, asociate cu membrii familiei. Faci ceva greșit, pentru ca tot acumulezi emoții,…

- Horoscop 31 octombrie 2017. Scorpionii sunt inflexibili și asta le dauneaza. Ar fi bine sa-și schimbe atitudinea Horoscop 31 octombrie 2017 – Berbec Este o zi a concluziilor la care ajungi fie ca vrei, fie ca nu. Trebuie sa fii suficient de echilibrat, sa nu exagerezi in vreun fel. Horoscop 31 octombrie…

- Horoscop 26 octombrie 2017. Varsatorii se elibereaza de o povara pe care nu mai vor și nici nu mai pot sa o duca pe umeri Horoscop 26 octombrie 2017 – Berbec Ești foarte concentrat pe ceea ce iți dorești și poate ca acesta este și motivul pentru care nu mai sesizezi ca apropiații vin cu solicitari suplimentare,…

- BERBEC Si anul 2018 va fi unul agitat, insa esti obisnuita deja cu acest lucru. Vei fi nevoita sa te adaptezi unor situatii noi care par destul de dificile la inceput, dar rezultalele vor fi mai bune decat te-ai fi asteptat. Daca esti implicata intr-o relatie serioasa sau esti casatorita,…

- Horoscop 24 octombrie 2017. Gemenii primesc ajutor de la apropiați. Astazi pot face fața chiar și problemelor foarte complicate Horoscop 24 octombrie 2017 – Berbec Ai parte de o zi deosebit de favorabila pentru a repara tot ceea se ce poate repara in relațiile cu cei dragi și de a le alunga indoielile…

- Iata 5 oameni obisnuiti cu puteri supranaturale. Baiatul cu vedere ultrasonica Acest baiat se poate deplasa asemeni unui liliac sau delfin folosindu-se de sunete. Ben Underwood si-a pierdut ochii pe cand avea doi din cauza unui cancer la retina. Dupa ce n-a mai putut sa-si foloseasca ochii, si-a…

- HOROSCOP 24 octombrie 2017 Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de marti, 24 octombrie 2017. Berbec Esti foarte incapatanat astazi si nimeni nu iti intra in voie. Nu accepti sa te abati deloc de la convingerile tale si aceasta atitudine ti-ar putea aduce unele neplaceri…

- Horoscop 23 octombrie 2017. Taurii trec prin multe incercari. Trebuie sa refaca relațiile, alianțele și parteneriatele importante Horoscop 23 octombrie 2017 – Berbec Astazi debuteaza o perioada destul de greu de gestionat, pentru ca vine cu tentația de a-ți impune propria voința și propriile opinii,…

- Horoscop 17 octombrie 2017. Varsatorii sunt dornici de afirmare, insa provoaca evenimente din care ies foarte șifonați Horoscop 17 octombrie 2017 – Berbec Incep sa capete un contur mai clar secretele, discuțiile departe de ochii lumii și dorințele pe care numai tu le cunoști și nici nu vrei sa le afle…

- HOROSCOP 12 OCTOMBRIE 2017 BERBEC Astazi ar fi bine sa nu va asumati riscuri. Este posibil sa resimtiti o stare de nervozitate care va poate face sa reactionati si mai impulsiv decat va sta in fire. Va sfatuim sa evitati sa conduceti masina, pentru ca sunteti predispus la neatentie si puteti…

- Horoscop 9 octombrie 2017. Racii au nevoie de ajutorul prietenilor. Daca s-au purtat urat cu ei, nu il vor primi Horoscop 9 octombrie 2017 – Berbec Poți avea o zi reușita, cu condiția sa nu depașești o anumita limita și sa aspiri la bunurile sau privilegiile altora, care ție nu ți se cuvin, pentru ca…

- Horoscop 8 octombrie 2017. Sagetatorii și-au stricat imaginea. Aceasta problema le afecteaza activitatea profesionala Horoscop 8 octombrie 2017 – Berbec Pot sa apara cel puțin doua tipuri de dificultați care sa iți umbreasca aceasta zi. O sursa ar fi relațiile de la munca, iar cealalta, lipsa ta de…