Horoscop, vineri, 4 octombrie 2019 Marte, planeta acțiunii, va trece astazi in semnul Balanței, unde va sta pana in data de 19 noiembrie. Toata energia noastra va fi indreptata spre echilibru și armonie. Vom evita conflictele și vom incerca sa fugim de responsabilitați. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

