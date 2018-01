Stiri pe aceeasi tema

- Iata ce va rezerva astrele pentru marți, 9 ianuarie 2018. Horoscop 9 ianuarie – Berbec Te simti ciudat azi in pielea ta, parca toata lumea te ocoleste, parca nimeni nu te intelege sau nici macar nu observa ca existi, ceea ce naste o stare emotionala negativa in inima ta.…

- Horoscop 4 ianuarie 2018. Gemenii trebuie sa aiba rabdare sa adune informații inainte de a trage concluzii Horoscop 4 ianuarie 2018 – Berbec Au și cei dragi nevoile lor, nu numai tu, și de la asta ar trebui sa pornești daca vrei sa iți evaluezi eforturile depuse pentru ei sau sa pricepi de ce ți-ai…

- HOROSCOP Berbec 2018. Sunt tensiuni, dar acest tip de tensiuni sunt scantei pentru Berbeci. Cel putin planetele din Capricorn sunt in zona de cariera, putere. An financiar bun. Se exprima bine si e posibil sa fie un an de declin in care vor sa faca o schimbare. HOROSCOP Taur 2018. Fac parte…

- HOROSCOP 4 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) E adevarat ca azi poti experimenta o stare de indispozitie, de instabilitate emotionala. S-ar putea sa-ti fie reprosata si o anumita lipsa de modestie, o supraevaluare a calitatilor proprii sau faptul ca profiti de atuurile fizice pentru a-ti…

- Berbec O perioada in care este bine sa pui la punct aspectele gospodarești și relațiile cu membrii familiei. Planurile alcatuite acum impreuna cu persoanele dragi se vor desfașura in timp in mod benefic pentru toata lumea. Final de etapa domestica. Este rost de distracții și aventuri cu persoana…

- Horoscop 2 ianuarie 2018. Varsatorii vor sa evite tot ce-i consuma. Azi incep sa vada ce ii obosește sau chiar ii epuizeaza Horoscop 2 ianuarie 2018 – Berbec Este o zi cu emoții intense, cele mai multe dintre ele fiind provocate de ceea ce auzi, ce vezi și ce ești tentat sa decizi acum, deși ințelegi…

- Horoscop 31 decembrie 2017. Taurii au nevoie de bunavoința, ca sa evite neințelegerile care le-ar putea umbri ziua Horoscop 31 decembrie 2017 – Berbec Este o zi care te poate rascoli, daca vei permite acest lucru. Ai nevoie de un interval generos de timp pe care sa-l petreci departe de orice sursa de…

- Berbec – Horoscop 31 decembrie 2017 Nu poti scapa de gafe, dar poti trece peste efectele lor cu o atitudine de copil nevinovat care nu stie ce face. Nu transforma o banala greseala intr-un dezastru, pentru ca nu are rost, deoarece problema pe care ai generat-o chiar tu intr-un moment…

- Horoscop 30 decembrie 2017. Racii au o zi frumoasa, daca uita de supararile din relațiile cu toți cei din jur Horoscop 30 decembrie 2017 – Berbec Poate fi o zi speciala, prin momentele de inspirație pe care ți le aduce. Nu este o obligație sa ții cont de ele, dar dorința de a-ți face viața mai frumoasa…

- Nativi a doua zodii, Scorpion și Rac, vor avea un an bun din acest punct de vedere. Chiar daca 2018 le va schimba in multe feluri viața, ei vor ști sa intoarca orice situație in favoarea lor. Așa se face ca vor avea partea de multe reușite, inclusiv financiare. Berbec Inceputul anului nu e…

- Horoscop 29 decembrie 2017. Berbecii au o zi dificila. Ar putea pierde controlul asupra propriilor reacții Horoscop 29 decembrie 2017 – Berbec Ai in fața o zi dificila, presarata cu momente in care ai putea pierde controlul asupra propriilor reacții. Indiferent cat de indreptațit te consideri, nu vei…

- Horoscop 28 decembrie 2017. Capricornii își exprima sentimentele fața de cei dragi, dar o fac prin metode mai ciudate Horoscop 28 decembrie 2017 – Berbec Este o zi frumoasa de la sine, pe care o poți schimba însa într-una neplacuta, daca insiști…

- Anul 2018 va aduce schimbari in cariera anumitor semne ale zodiacului ceea ce se poate transpune in plant financiar. Bineinteles ca rezultatele nu pot fi doar poizitive, de aceea e bine sa masurati atent inainte sa luati deciziile importante pentru a nu suferi in viitor: Berbec – Daca esti multumit…

- Horoscop 24 decembrie 2017. Scorpionii au o zi frumoasa. Sunt atenți cu cei dragi și uita de suparari Horoscop 24 decembrie 2017 – Berbec Intregul context te invita la toleranța fața de toți cei din jur, ca sa obții acea bucurie sufleteasca pe care o cauți și de care ai mare nevoie, mai ales intr-o…

- Berbec. Se naste o dorinta, un vis, abia asteptati sa incepeti un proiect, sa dati viata unei idei. Si totusi, ar fi bine sa cumpaniti, sa acordati atentie sugestiilor pe care le primiti, chiar daca pana la urma voi sunteti aceia care faceti alegerile si luati deciziile.

- HOROSCOP 22 decembrie 2017 HOROSCOP 22 decembrie 2017. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de vineri, 22 decembrie 2017. HOROSCOP 22 decembrie 2017 - Berbec Ai multe treburi de rezolvat, dar gasesti pe cineva sa te ajute. Cel putin, de maine vei fi mai putin stresat…

- Trei semne zodicale vor avea noroc la bani înca de la începutul lui 2018. Berbec Îți intra bani în cont înca din primele zile ale anului, fapt care îți sporește starea de bine. Începi 2018 în forța, semnezi contracte, stabilești…

- Horoscop 19 decembrie 2017. Racii fac pace cu cei din jur. Ziua aduce o oarecare raceala in toate relațiile lor Horoscop 19 decembrie 2017 – Berbec Atmosfera devine mai rece și la serviciu, și acasa, iar pe acest fond poți ceda mai ușor tentației de a te purta cu asprime cu cei din jur, din motive care…

- Berbec. Ați putea obține un act, un document, aviz, ceva cu valoare legala și veți fi pregatiți sa incepeți anul viitor in forța. Daca nu ați stabilit nimic pana acum din cauza programului, ar putea aparea o invitație sa petreceți revelionul undeva la drum, iar tovarașul de viața pare de acord.

- Horoscop 15 decembrie 2017. Sagetatorii simt ca nu sunt in stare de nimic. Nu trebuie sa dispere, vor veni vremuri mai bune Horoscop 15 decembrie 2017 – Berbec Exista pericolul unor excese de autoritate, in chestiuni care nu cer așa ceva. Poți strica relații importante doar pentru ca nu ai chef sa faci…

- Horoscop 14 decembrie 2017. Scorpionii vor sa culeaga roadele unor eforturi depuse recent, dar e prea devreme Horoscop 14 decembrie 2017 – Berbec Vrei ceva și nu conteaza cine se opune sau drepturile cui va trebui sa le incalci, ca sa obții acel ceva. Sa nu te surprinda daca și alții vor face la fel,…

- Berbec Ai facut candva o gluma ce parea a fi inofensiva, dar azi descoperi ca a avut efecte mai grave decat ai fi dorit. Te simti vinovat de situatia creata si te grabesti sa dregi cumva busuiocul, pentru ca nu-ti place sa vezi ca lumea te priveste cu raceala sau ostilitate.

- Horoscop 13 decembrie 2017. Peștii vad dincolo de aparențe și devin conștienți de rolul lor in grupul din care fac parte Horoscop 13 decembrie 2017 – Berbec Este o zi in care ai parte de sprijin pentru a schimba anumite decizii, pentru a te razgandi in legatura cu anumite situații și oameni din trecutul…

- Horoscop 9 decembrie 2017. Balanțele au nevoie de resurse financiare. Se pun pe treaba, nu mai așteapta de la alții Horoscop 9 decembrie 2017 – Berbec Este necesar ca, incepand de astazi, sa știi nu doar ce vrei, ci și cum poți obține, fara sa incalci drepturile celorlalți. Și ei vor acționa la fel…

- HOROSCOP 8 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Depune toate eforturile si lasa deoparte animozitatile dintre tine si cei dragi. Planifica activitati recreative comune si stai de vorba pe indelete cu persoanele apropiate. Este nevoie sa-ti schimbi ideile, conceptiile vizavi de iubire…

- Horoscop 7 decembrie 2017. Racii trec ușor peste dificultați, daca renunța la nepasare și se implica in rezolvarea problemelor Horoscop 7 decembrie 2017 – Berbec Ai ocazia sa-ți exprimi sentimentele fața de cei dragi, prin gesturi, cuvinte sau fara toate acestea, pur și simplu prin emoțiile impartașite.…

- HOROSCOP 6 decembrie 2017 HOROSCOP 6 decembrie 2017. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de miercuri, 6 decembrie 2017. HOROSCOP 6 decembrie 2017 - Berbec O sedinta de ultim moment la munca, te tine in tensiune cateva ore. Partea buna e ca ceea ce afli astazi iti…

- Horoscop zilnic 4 decembrie. Luna plina aduce un scandal uriaș pentru aceasta zodie. Horoscop zilnic 4 decembrie: Berbec (21.03 -19.04) Iubire: schimbare de atitudine, despre o schimbare interioara cu impact asupra colaboratorilor directi sau a vietii de familie, fapt care îi…

- Horoscop 29 noiembrie 2017. Leii au o dispoziție senina. Ca s-o pastreze, ar trebui sa lase deoparte ce-i nemulțumește Horoscop 29 noiembrie 2017 – Berbec Cel mai mare caștig al acestei zile vine din sinceritatea diplomatica pe care o vei adopta din proprie inițiativa in toate relațiile care conteaza.…

- Afla ce îți rezerva astrele astazi, 27 noiembrie 2017! Horoscop 27 noiembrie 2017 Berbec A da vina unii pe alții nu e o idee prea constructiva ca atare un prim pas spre rezolvarea unui conflict ar fi sa accepți care a fost rolul tau în situația de fața. Admite sincer ca…

- Horoscop 27 noiembrie 2017. Berbecii sunt agitați. Risca sa faca multe greșeli din cauza starii de nervozitate Horoscop 27 noiembrie 2017 – Berbec Este o zi cu predispoziții foarte diferite de cele care iți sunt ție pe plac. Aceasta poate fi motivul unei stari de agitație care te poate conduce la multe…

- Horoscop 26 noiembrie 2017. Fecioarele iși fac curaj și incearca sa regleze problemele din familie care le-au dat batai de cap Horoscop 26 noiembrie 2017 – Berbec Este o zi foarte utila pentru orice fel de reglare ai de facut – de exemplu, pentru a trece peste nemulțumirile de la serviciu, care sunt…

- Horoscop 24 noiembrie 2017. Peștii nu pot fi tulburați de nimic. Se relaxeaza și abordeaza problemele cu detașare Horoscop 24 noiembrie 2017 – Berbec Ai la dispoziție o zi intreaga pentru a te bucura de rezultatele unor gesturi frumoase pe care chiar simți nevoia sa le faci, fața de cei dragi și nu…

- HOROSCOP 24 noiembrie 2017 HOROSCOP 24 noiembrie 2017. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de vineri, 24 noiembrie 2017. HOROSCOP 24 noiembrie 2017 - Berbec Te grabesti la job sa termini repede treaba, dar acolo te ocupi mai mult de socializare, decat de ce ai de…

- Horoscop 23 noiembrie 2017. Scorpionii au probleme de comunicare. Spun prea multe cui nu trebuie sau nimic celor ar trebui Horoscop 23 noiembrie 2017 – Berbec Se complica relațiile cu unii dintre prieteni, iar starea ta de revolta impotriva lor poate duce la stricarea definitiva a relațiilor cu aceștia.…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Berbec: Ai ocazia de a alege care dintre dorințele care nu iți dau pace merita sa fie implinita, in sensul de a face ceva pentru asta, și care ar trebuie amanata sau chiar data uitarii pentru totdeauna.

- HOROSCOP de WEEKEND 11-12 noiembrie 2017 HOROSCOP de WEEKEND 11-12 noiembrie 2017. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru acest sfarsit de saptamana. HOROSCOP de WEEKEND 11-12 noiembrie 2017 - Berbec E weekend si vrei sa te odihnesti mai mult. Cineva incearca sa iti faca…

- In relatiile sentimentale este posibil sa se constate o tendinta de detasare, cu mai putina tandrete, dar si cu mai putine tensiuni. La nivel social, creste probabilitatea unor actiuni de protest. HOROSCOP 9 NOIEMBRIE Berbec (21 martie - 20 aprilie) Joci un rol salvator pentru o persoana…

- Horoscop 8 noiembrie 2017. Racii risca o cearta serioasa in cuplu. Pot preveni asta, cu atitudinea potrivita și vorbe frumoase Horoscop 8 noiembrie 2017 – Berbec Te poți incurca in propriile emoții, mai ales in cele negative, asociate cu membrii familiei. Faci ceva greșit, pentru ca tot acumulezi emoții,…

- 2018, un an al extremelor in dragoste sau un an cu echilibru pe plan sentimental, se intreaba zodiacool.ro. Pentru cine dragostea va fi ceva greu realizat și ce zodii se vor bucura de echilibru emoțional? Exista șanse mari de oficializari și de implinire a visului de a aduce pe lume un copil... dar…

- Horoscop 3 noiembrie 2017. Taurii vor sa controleze totul, inclusiv deciziile și alegerile celorlalți. Risc mare de conflicte Horoscop 3 noiembrie 2017 – Berbec Este o zi dificila, din cauza tentației permanente de a depași limitele pe care altadata le-ai fi respectat fara probleme. Acum consideri ca…

- Horoscop 1 noiembrie 2017. Fecioarele au pierderi. Rateaza o afacere care le-ar fi putut aduce venituri suplimentare Horoscop 1 noiembrie 2017 – Berbec Ziua ți se potrivește, inclusiv cu tendințele tale negative, pe care le cunoști deja. Cu ceva mai multa rabdare, nu vei strica mare lucru. Horoscop…

- HOROSCOP Mariana Cojocaru. Azi este marti si intr-o zi de marti nu sunt trei ceasuri rele cum se spune. Iata ce verb ti se potriveste in functie de zodie. Berbec. Verbul tau este "a fi". Astazi va veti descurca foarte bine. Taur. Verbul tau este "a avea", "a poseda". Iubesti siguranta…

- Horoscop 28 octombrie 2017. Racii sunt intr-o situație neplacuta. Trebuie sa poarte discuții delicate, pe care le-au tot evitat Horoscop 28 octombrie 2017 – Berbec Te vezi nevoit sa renunți la ceva, dar vei gasi oamenii potriviți, care vor ințelege corect situația ta, și te vor ajuta sa treci mai ușor…

- HOROSCOP 27 OCTOMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Esti o mica vedeta in plan profesional. Posibil chiar sa fii implicat in activitati de anvergura, in care responsabilitati deosebite sa stea pe umerii tai. Dozeaza-ti eforturile, fii atent la detaliile evenimentelor de astazi, pentru ca in…

- Horoscop 24 octombrie 2017. Gemenii primesc ajutor de la apropiați. Astazi pot face fața chiar și problemelor foarte complicate Horoscop 24 octombrie 2017 – Berbec Ai parte de o zi deosebit de favorabila pentru a repara tot ceea se ce poate repara in relațiile cu cei dragi și de a le alunga indoielile…

- Berbec: Se contureaza o alta atmosfera in relațiile de parteneriat și va trebui sa ții cont din ce in ce mai mult de asta, fie ca vrei, fie ca nu.Taur: In perioada urmatoare, inițiativele tale vor fi legate din ce in ce mai mult de munca și de ingrijirea starii de sanatate.

- HOROSCOP 15 OCTOMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Finalul acestei saptamani este favorabil relaxarii alaturi de persoana iubita si de copii. Chiar daca, indatoririle profesionale sau partenerul de viata iti rastoarna planurile dorite de tine, cu putin efort si bunavointa vei reusi sa te…