Horoscop, vineri, 1 februarie, 2019

- Horoscop februarie, luna iubirii. BERBEC Cei aflați in zodia berbec pot scapa de datorii in luna februarie, dar trebuie sa-și gestioneze rațional economiile. Nu este recomandat sa imprumutați bani. Daca lasa de la ei, berbecii se vor scufunda și mai mult in datorii, in pofida gestului bun…

- HOROSCOP BERBEC O luna dinamica, se tot reconfigureaza anturajul, apar oameni noi, idei noi, propuneri și multa activitate sociala. E important sa accepte invitații la diverse manifestari de grup, pentru ca astfel pot descoperi oportunitați de incepere a unui propiect interesant dar și a unei…

- Horoscop, sambata, 29 decembrie 2018. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop, sambata, 29 decembrie 2018 – Berbec: Vei reuși sa eviți orice fel de divergența cu partenerii importanți, fara cine știe ce efort. E de ajuns sa fii puțin mai atent decat de obicei și sa intervii…

- Berbecii nu ar trebui sa iși faca griji cu privire la aspectul fizic. Comparațiile cu vedete de talie internaționala nu iși au rostul, mai ales ca, in cazul lor, frumusețea a devenit afacere.

- HOROSCOP Berbec In prima parte a zilei de 8 decembrie, interes pentru chestiunile de principiu, pentru stabilirea opțiunilor și atașamentelor adecvate nevoilor lor. Dorința Berbecilor va una protectiva, ei nedorind sa se lase tarați de impresii, valori false. Impulsuri puternic resimțite, in legatura…

- BERBECSunteți hotarati sa incepeți o afacere noua. Tineti cont de propria intuitie si mergeti mai departe, indiferent de obstacole.TAURO zi buna pentru imbunatatirea relațiilor sentimentale. Dupa-amiaza, survin schimbari de program.

- Berbecii vor trai, astazi, o experienta foarte constructiva. Acest episod va va ajuta sa va schimbati si sa va cizelati comportamentul si relatia cu oamenii din jurul vostru. Anumite persoane va vor da anumite sfaturi despre cum trebuie sa abordati anumite situatii.

- Horoscop 3 noiembrie 2018. Este o zi dedicata în mare parte familiei si celor dragi. Profitati de vremea înca frumoasa de afara si de aspectul tomnatic si iesiti alaturi de acestia la o plimbare ori, de ce nu, plecati într-o mini-vacanta. La serviciu se anunta vesti bune…